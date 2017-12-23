Сенатор США обіцяє скорочення американського фінансування діяльності ООН

Невдоволення законодавця викликала резолюція, яка засуджує рішення адміністрації Трампа щодо Єрусалима



Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем в п'ятницю виступив з різкою критикою Організації Об'єднаних Націй, пригрозивши, що в наступному році американські законодавці можуть переглянути обсяги фінансування ООН з боку США.



«Мене не дуже турбує, коли Об'єднані Нації висловлюють невдоволення американською зовнішньою політикою, проводячи голосування в Генеральній Асамблеї, яке не має обов’язкової сили», - написав сенатор у своєму Twitter, коментуючи ухвалення резолюції, яка засуджує рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.



«Але при цьому мене СИЛЬНО НЕПОКОЇТЬ те, що ми даємо гроші американських платників податків: неефективній ООН, слабкій перед лицем зла ООН, все більш антисемітській ООН. Ми розберемося з цими проблемами в 2018», - написав Ліндсі Ґрем.

«Твіти» сенатора-республіканця з'явилися через день після того, як 128 держав-членів ООН, в числі яких були союзники США, проголосували за резолюцію, рішуче засудивши рішення президента Трампа перенести посольство Сполучених Штатів в Єрусалим.



Раніше Ліндсі Ґрем і сенатор-республіканець Тед Круз стали співавторами законопроекту, що передбачає різке скорочення фінансування ООН у відповідь на ухвалення резолюції, яка засуджує будівництво єврейських поселень в Ізраїлі.

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