Не ігноруйте Україну: уроки з «прикордоння» Інтернету – експерти

Яке значення мають події в Україні для майбутнього гібридної війни? Думки військових та кіберекспертів США

Більшість американців можливо розглядають події, що відбуваються в Україні - далекий конфлікт десь уздовж кордону між Російською Федерацією та Західною Європою – як чужу проблему. Одначе таке уявлення не враховує того, що ці далекі події підготовляють ґрунт для нової форми гібридної війни, яка вже спрямовується проти громадян Заходу. Багато методів, які спостерігаються в Україні, особливо ті, що застосовуються в цифровій галузі, не обмежені міжнародними кордонами; якщо не взяти їх під контроль, вони можуть суттєво підірвати західні цифрові, фізичні та політичні структури.

Про це пишуть у виданні Lawfare американські військові та кіберексперти.

Характериним для гібридної війни – це гнучке використання традиційних, нетрадиційних, політичних та економічних засобів для досягнення стратегічних цілей, уникаючи ширшого міжнародного конфлікту. Досвід України привів її на передову лінію цієї нової форми конфлікту – вона бачила кінетичні операції в Криму та на Донбасі; кібератаки; нетрадиційні тактики, як цільові вбивства; розповсюдження списків замовлених убивств українських чиновників, офіцерів та військовослужбовців; та інформаційні операції, спрямовані проти населення.

Протягом десяти днів дослідницька група з Кіберінституту армії США перебувала в Україні, де проводила зустрічі з неурядовими організаціями, представниками ділових кіл, журналістами, урядовими міністерствами, університетами, військовим командуванням та окремими солдатами та цивільним населенням по всій країні. Коли кібевірус Петя почав уражати цивільну і ділову інфраструктуру України, група подорожували залізничною лінією, яка зазнала атаки. Хоча їхня подорож продовжувалася, інцидент опинився в центрі уваги українських новинних випусків, радіо та розмов, що свідчить про психологічний вплив цих подій. Це, зазначають експерти, ілюструє один із центральних уроків конфлікту в Україні: окремі кібератаки можливо не обов’язково завдають руйнівної матеріальної шкоди, але вплив на свідомість народу, що страждає під тягарем інфляції, економічної стагнації та триваючого традиційного конфлікту, взяті разом, створюють менталітет перебування під облогою. Висновки групи експертів вказують на те, як кібератаки, як елемент гібридної війни, спричиняють наслідки, які потребують спільної відповіді гравців як у державній, так і в приватній сферах.

Протягом останніх двох років, Україна стала мішенню чимало кібератак. Ці події суттєво негативно впливають на щоденне життя громадян країни. Хоча Україні вдалося обмежити матеріальну шкоду, завдану цими атаками, вони зменшили довіру до адміністрації президента Порошенка у той час, як вона намагається, посеред триваючого конфлікту, будувати демократичні інститути.

Але, за словами експертів, Україна є стійкою. Вона пережила неймовірні страждання протягом минулого століття - навали радянських та нацистських сил, втрату майже 16 мільйонів громадян під час війни та штучного голоду, ядерну катастрофу в Чорнобилі, дві політичні революції та поточну економічну депресію. Результати опитувань свідчить, що більшість українців прагнуть «західної» національної ідентичності. Ці чинники вказують на те, що Україні, швидше за все, вдасться подолати й нинішню кризу. Проте Захід не повинен і не може дозволити собі ігнорувати реальність того, що відбувається в Україні, особливо в рамках її цифрової інфраструктури.

Незважаючи на її психологічну стійкість, стійкість України до недавніх кібератак також випливає з її відносно ранньої стадії цифрового розвитку. І хоча протягом останнього десятиліття досягнуто значного технологічного прогресу, цифрова структура України обмежена в порівнянні з більшістю країн Заходу, в тому числі США.

Україна, вказують автори, знову опинилася на передовій конфлікту, який загрожує охопити Захід. Цифрові напади сьогодення спрямовані проти України і, відтак поширюються на глобальні мережі.

«Якщо ми ігноруватимемо те, що відбувається в Україні, ми пропустимо нагоду підготувати себе до захисту від майбутніх викликів, які суттєво вплинуть на політичні, економічні та суспільні структури, яка закладені в основіу західної культури», - підсумовують американські військові та кіберексперти у виданні Lawfare.

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Яке значення мають події в Україні для майбутнього гібридної війни? Думки кіберекспертів США

Більшість американців можливо розглядають події, що відбуваються в Україні - далекий конфлікт десь уздовж кордону між Російською Федерацією та Західною Європою – як чужу проблему. Одначе таке бачення не враховує того, що ці далекі події підготовляють ґрунт для нової форми гібридної війни, яка вже спрямовується проти громадян Заходу. Багато методів, які ми спостерігаємо в Україні, особливо ті, що застосовуються в цифровій галузі, не обмежені міжнародними кордонами; якщо залишаться вони без контролю, вони можуть суттєво підірвати західні цифрові, фізичні та політичні структури.

Про це пишуть у виданні Lawfare американські військові та кіберексперти.

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Характериним для гібридної війни – це гнучке використання традиційних, нетрадиційних, політичних та економічних засобів для досягнення стратегічних цілей, уникаючи ширшого міжнародного конфлікту. Досвід України привів її на передові лінії цієї нової форми конфлікту – вона бачила кінетичні операції в Криму та на Донбасі; кібератаки; нетрадиційні тактики, як цільові вбивства; розповсюдження списків замовлених убивств українських чиновників, офіцерів та військовослужбовців; та інформаційні операції, спрямовані проти населення.

Протягом десяти днів дослідницька група з Кіберінституту армії США перебувала в Україні, де проводила зустрічі з неурядовими організаціями, представниками ділових кіл, журналістами, урядовими міністерствами, університетами, військовим командуванням та окремими солдатами та цивільним населенням по всій країні. Коли кібевірус Петя почав уражати цивільну і ділову інфраструктуру України, група подорожували залізничною лінією, яка зазнала атаки. Хоча їхня подорож продовжувалася, інцидент опинився в центрі уваги українських новинних випусках, радіо та розмов, що свідчить про психологічний вплив цих подій. Це, зазначають експерти, ілюструє один із центральних уроків конфлікту в Україні: окремі кібератаки можливо не обов’язково завдають руйнівної матеріальної шкоди, але вплив на свідомість народу, що страждає під тягарем інфляції, економічної стагнації та триваючого традиційного конфлікту, взяті разом, створюють менталітет перебування під облогою. Висновки групи експертів вказують на те, як кібератаки, як елемент гібридної війни, спричиняють наслідки, які потребують спільної відповіді гравців як у державній, так і в приватній сферах.

Протягом останніх двох років, Україна стала мішенню чимало кібератак. Ці події суттєво негативно впливають на щоденне життя громадян країни. Хоча Україні вдалося обмежити матеріальну шкоду, завдану цими атаками, вони зменшили довіру до адміністрації президента Порошенка у той час, як вона намагається, посеред триваючого конфлікту, будувати демократичні інститути.

Але, Україна є стійкою. Вона пережила неймовірні страждання протягом минулого століття- навали радянських та нацистських сил, втрату майже 16 мільйонів громадян під час війни та штучного голоду, ядерну катастрофу в Чорнобилі, дві політичні революції та поточну економічну депресію. Результати опитувань свідчить, що більшість українців прагнуть «західної» національної ідентичності. Ці чинники вказують на те, що Україні, швидше за все, вдасться подолати й нинішню кризу. Проте Захід не повинен і не може дозволити собі ігнорувати реальність того, що відбувається в Україні, особливо в рамках її цифрової інфраструктури.

Незважаючи на її психологічну стійкість, стійкість України до недавніх кібератак також випливає з її відносно ранньої стадії цифрового розвитку. І хоча протягом останнього десятиліття досягнуто значного технологічного прогресу, цифрова структура України обмежена в порівнянні з більшістю країн Заходу, в тому числі США.

Україна, вказують автори, знову опинилася на передовій конфлікту, який загрожує охопити Захід. Цифрові напади сьогодення спрямовані проти України і, відтак поширюються на глобальні мережі.

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