Ураган «Ірма» ослаб до першої категорії, але все ж небезпечний

Метеорологи попереджають про загрозу через викликані ураганом штормові хвилі





Ураган «Ірма» вранці в понеділок ослаб до першої категорії і, як очікується, знизить потужність до рівня тропічного шторму, поки буде рухатися над самою північною частиною Флориди або півднем Джорджії, прогнозують в Національному центрі з ураганів.



Однак метеорологи попереджають, що викликані ураганом штормові хвилі вздовж південно-східного узбережжя США як і раніше можуть становити загрозу для життя.



Національний центр з ураганів також попереджає про загрозу торнадо на північному сході Флориди, південному сході Джорджії і в Південній Кароліні, яка збережеться до ранку вівторка.



Коли «очко» шторму опинилося приблизно за 40 км на північний схід від Тампи, максимальна стабільна швидкість вітру становила близько 135 км/годину. Шторм рухався на північ-північний захід зі швидкістю близько 24 км/годину.



До США ураган «Ірма» пройшовся по Карибських островах, де тепер готуються до урагану «Хосе». Зараз швидкість вітру «Хосе» стабільно досягає 185 км/годину. Як очікується, ураган поступово ослабне, однак метеорологи попереджають, що викликані ним хвилі можуть протягом найближчих днів становити загрозу для Багамських островів, Гаїті і островів Теркс і Кайкос.



Понад три мільйони мешканців Флориди в ніч на понеділок залишилися без електрики через ураган «Ірма», що обрушився на узбережжя Мексиканської затоки з потужними вітрами швидкістю понад 200 км/ годину.



Рано вранці в неділю шторм майже на піку потужності обрушився на острівний ланцюг Флорида-Кіс. До вечора він підступив до Тампи і Сент-Пітерсберґа, двох найбільших міст на березі затоки Тампа, де очікуються штормові хвилі висотою до трьох метрів, які можуть затопити вулиці і будинки.



Президент США Дональд Трамп в неділю оголосив Флориду районом стихійного лиха, що прискорить процес отримання коштів з федерального бюджету на надання допомоги постраждалим.



Більше 75 000 людей прислухалися до поради губернатора і вирушили в притулки, яких в штаті налічується близько 400. При цьому до вечора неділі у Флориді через шторм загинули три людини. Всього за час свого ходу по Карибському басейну ураган «Ірма» забрав щонайменше 25 життів.



Прем'єр-міністр Антигуа і Барбуда заявив, що в результаті урагану знищені або серйозно пошкоджені 95 відсотків будівель острова.

Американська територія Пуерто-Ріко зіткнулася з перебоями в електропостачанні, через які більше мільйона мешканців залишилися без світла. За словами влади, на відновлення електромережі острова може піти до півроку.



Міністерство оборони виділило три кораблі ВМС США, близько двох десятків літаків і сотні військовослужбовців морської піхоти, щоб допомогти Пуерто-Ріко і Американським Віргінським островам у проведенні відновлювальних робіт після урагану, а ВПС відправили евакуаційні рейси в Пуерто-Ріко і на французько-голландський острів Сен- Мартен, який також зазнав серйозної шкоди.



Як повідомляється, король Нідерландів відправиться на острів, щоб взяти участь в зусиллях з відновлення, а президент Франції Еммануель Макрон збирається прибути туди на «Аеробусі» з вантажем гуманітарної допомоги. Сильно постраждав і розташований неподалік французький острів Сен-Бартелемі.

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