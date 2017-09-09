Перед «Ірмою» закриває свої двері найбільший центр розваг у світі «Дісней Ворлд»

Всесвітній центр відпочинку Волта Діснея – Walt Disney World Resort – буде закритий у неділю і понеділок

Адміністрація найбільшого і найвідвідуванішого центру розваг у світі «Дісней Ворлд» повідомила, що з уваги на попередження про «катастрофічний і нищівний шторм», який наближається до Орландо у Флориді, чотири тематичні парки скоротять свої години відвідувань у суботу, і відтак будуть закриті до вівторка.

Ураган «Ірма» призвів до потужних вітрів і злив на Кубі. Зараз він наближається до південного узбережжя штату Флориди, після того як став причиною колосальних руйнувань на Карибських островах і забрав життя щонайменше 22 осіб.



Національний центр ураганів США (National Hurricane Center) попереджає, що «Ірма» рухається на захід і північний захід уздовж північного узбережжя Куби і, як очікується, переміститься на північний захід пізніше в суботу, перш ніж повернути на Флориду.



За останніми даними, ураган ослаб до шторму 3-й категорії, однак, за прогнозами фахівців, він може в найближчі години знову набрати руйнівну силу.



Передбачається, що ураган, який обрушиться в неділю на Флориду, буде найпотужнішим за всю історію спостережень.



«Ірма» трохи ослабла, проходячи через Кубу, але вона залишається дуже потужним ураганом з максимальним стійким вітром в 215 км на годину. Метеорологи очікують, що ураган знову набуде сили, у міру наближення до Флориди.



Влада Флориди проводять наймасштабнішу в історії США евакуацію, закликавши більше чверті мешканців штату (5,6 мільйона людей) терміново покинути свої будинки на узбережжі.



Губернатор Флориди Рик Скотт охарактеризував «Ірму» як «катастрофічний шторм, якого раніше в штаті ніколи не бачили», зазначивши, що смуга проходження шторму більша, ніж весь штат Флорида.



Скотт попередив: «У нас закінчується час. Буря майже тут».

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