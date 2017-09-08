Флоридська резиденція Трампа «Мар-а-Лаґо» стоїть на шляху руйнівного урагану «Ірма»

За 90 років свого існування особняк вистояв чотири потужні урагани





Ураган «Ірма» насувається на Флориду і покаже, чи дійсно особняк президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаґо» здатний вистояти будь-який шторм, як це протягом багатьох років стверджував його господар.



Якщо керуватися минулим досвідом, ставки варто таки робити на будинок.



З тих пір, як 90 років тому спадкоємиця промислової імперії Марджорі Мерріведер-Пост вибудувала для себе цей 126-кімнатний особняк загальною площею 5 800 квадратних метрів, він вистояв чотири потужні урагани.



Стіни товщиною один метр укріплені балками зі сталі і бетону, міцно вмонтованими в коралову породу невеликого острова в окрузі Палм-Біч.



Трамп придбав особняк в 1985 році за 10 мільйонів доларів і вклав мільйони в його перебудову і ремонт, а в 1995 році перетворив його в приватний клуб.

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