Міжнародна організація з міграції просить $38 млн на допомогу постраждалим від конфлікту в Україні

Міжнародна організація з міграції звернулася до світової громадськості з проханням про надання 38 мільйонів доларів на допомогу 340 тисячам людей, що постраждали від конфлікту в Україні. Це на 50% більше, ніж кількість людей, яким допомагало агентство відколи підтримувані Росією бойовики-сепаратисти в східній Україні почали боротися за встановлення окремої держави чотири роки тому.

Мільйони людей продовжують страждати від гострих гуманітарних потреб, спричинених конфліктом в Україні. Прес-секретар Управління ООН з питань міграції Джоел Міллман каже, що важливо пам'ятати про важкі наслідки цього конфлікту на життя людей в Україні.

1,2 мільйона людей, які постраждали від конфлікту в Україні, недоїдають

«Від З квітня 2014 року внаслідок боїв на сході України загинули понад 10 000 людей, а ще 24 000 отримали поранення. В цілому, 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. За даними Міністерства соціальної політики України, близько 1,5 мільйона людей зареєстровані як внутрішньо переміщені особи».



Міллман каже, що люди найбільше потребують допомоги в сферах охорони здоров'я, харчування, водопостачання та працевлаштування. За його словами, 1,2 мільйона людей, які постраждали від конфлікту в Україні, недоїдають. Він додав, що більше трьох мільйонів людей не мають достатньо води для пиття, приготування їжі та миття в найбільш ураженій східній частині країни, яка контрольована бойовиками.

Триваючий неспокій викликав збільшення торгівлі людьми

«Існує критична потреба в інфраструктурі та психосоціальній допомозі. Ми також відзначили, що триваючий неспокій викликав збільшення торгівлі людьми ... Минулого року ми допомогли понад 1 200 жертвам цього сучасного прояву рабства. Справжня кількість жертв може бути набагато вищою».

МОМ планує надавати гуманітарну допомогу, включаючи питну воду та медичні послуги, людям по обидва боки лінії розмежування і забезпечити їх відповідними санітарними умовами. Міжнародна організація з міграції заявляє, що також планує допомогти людям, котрі були вимушені покинути свої домівки, і громадам, що їх прийняли, шляхом проведення бізнес-тренінгів та надання грантів.

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