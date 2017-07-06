Що привезе Столтенберґ в Україну на ювілей особливого партнерства?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та посли НАТО відвідають Україну 9-10 липня на 20-ту річницю особливого партнерства України з НАТО.

29 послів НАТО відвідають Україну наступного тижня, щоб відзначити 20-ту річницю особливого партнерства, - твітує представництво Канади в НАТО.

Переконаний, що необхідно надати оборонну зброю Україні

​Столтенберґ планує виголосити промову в Верховній Раді та провести зустрічі високого рівня.

Своїми очікуваннями від майбутнього розвитку партнерства поділився колишній представник НАТО в Україні Джеймс Ґрін в статті для NATO Review:

Військове керівництво України також може стати прикладом патріотичного духу і запланувати зміну поколінь

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«Переконаний, що необхідно надати оборонну зброю Україні (разом з навчанням, підтримкою та введенням до нових операційних можливостей). Якщо зосередити допомогу на перевагах, які мала б Росія в випадку ширшої війни, – бронетанкові війська, повітряні сили, електронна війна та стратегічна розвідка, - це утримає супротивника і посилить стратегічну безпеку».

«Україна, щонайменше, має забезпечити, щоб НАТО та союзники бачили результати тих ресурсів, які вони вкладають, повністю ввівши в дію програми співпраці та реформ до національних планів, а також збільшити прозорість їх управління. Військове керівництво України також може стати прикладом патріотичного духу і запланувати зміну поколінь, визначивши службовців з бойовим досвідом і досвідом співпраці з Альянсом, які могли б стати новим поколінням лідерів, надати їм необхідний досвід, включаючи лідерство на місцях, освіту за кордоном і перевести їх на лідерські посади», - зауважив Ґрін.

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