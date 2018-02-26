Колишні європейські лідери заперечують, що були лобістами уряду Януковича

Двоє колишніх європейських лідерів були шоковані, побачивши свої імена у нових звинуваченнях, виданих спецпрокурором США Робертом Мюллером проти колишнього голови кампанії президента Трампа Пола Манафорта, пише Business Insider. Вони заявили, що нічого не робили поганого.

Згідно із звинуваченнями, двоє європейських політиків таємно отримали біля 2-х мільйонів євро від Манафорта з метою «пристати на позиції, сприятливі для України, включаючи через лобізм в США».

Гроші було сплачено в той час, коли президентом України був Віктор Янукович і, коли він проводив політику зближення з Європою. Потім він змінив курс і після прозахідної революції в Україні в 2014, втік за кордон.

Група політиків, якій, за повідомленнями, сплачував Манафорт, стала відомою як «Габсбурзька група»

Хоча в звинуваченнях не було названо імен, колишній прем’єр-міністр Італії Романо Проді в інтерв’ю заявив, що йшлося про нього та колишнього австрійського канцлера Альфреда Ґузенбауера.

Проді заявив, що він не знав, що гроші, які Ґузенбауер платив йому, надходили від Манафорта. «Кажу вам, мені ніколи не платила жодна лобістська група з Америки», - додав Проді.

«Я завжди вважав, що для України важливо зближуватись з Європою», - Ґузенбауер заявив ВВС. «Я говорив з політиками в ЄС та США, щоб чітко зазначити цю думку... я припинив цю діяльність, коли у мене склалось враження, що Україна просувається в неправильному напрямку».

Документи Мюллера наголошують, що задум групи був «скласти враження надання незалежної оцінки дій уряду України, в той час, як вони, насправді, були оплачуваними лобістами України», - повідомляє Business Insider з посиланням на видання The New York Times.

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