Трамп: США "перекрили шлях" коронавірусу з Китаю, але у Сан-Франциско виявили 9-тий випадок зараження

Білий дім повідомив, що США запропонували допомогу Пекіну у борьбі зі спалахом коронавірусу, але згоди від китайської сторони поки не надійшло.

"Ми пропонуємо Китаю допомогу, але ми не можемо дозволити, щоб сюди приїхали тисячі людей, в яких, можливо, є ця проблема, коронавірус", - заявив Трамп в інтерв'ю перед фінальним матчем чемпіонату Національної футбольної ліги Superbowl. "Подивимось, що буде далі, але ми перекрили шлях (вірусу - ред.)", - додав президент США.

Тим часом, влада Сан-Франциско підтвердила п'ятий випадок інфікування коронавірусом у США - в жінки, яка нещодавно повернулась із китайського міста Ухань (провінція Хубей), де й розпочався спалах вірусу.

Найбільші американські міжнародні аеропорти ретельно перевіряють стан здоров'я американських пасажирів, що прилетіли із Китаю, а людей, які відвідували провінцію Хубей, поміщають на 14-денний карантин, - стільки триває інкубаційний період вірусу, коли симптоми не проявляються.

А от для негромадян США, які відвідували Китай останні два тижні, в'їзд до Сполучених Штатів заборонять. Виняток зроблять лише для працівників авіакомпаній та найближчих родичів американських громадян, а також для тих, хто має вид на проживання.

Низка країн, включно зі США, також припинила авіасполучення із Китаєм і заборонила в'їзд до країни іноземців, які звідти повернулись.

У понеділок Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало реакцію США на спалах, звинувативши Вашингтон у роздмухуванні масової істерії.

Станом на понеділок, коронавірус призвів до смерті 362 людей. У Китаї понад 17 тисяч підтверджених випадків інфікування, за межами країни зафіксовано понад 180 випадків зараження у 25 країнах Північної Америки, Європи, Азії та Близького Сходу.

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