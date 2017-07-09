Трамп у Твіттері розповів про подробиці його зустрічі з Путіним

"Санкції не обговорювалися на моїй зустрічі з президентом Путіним. Нічого не буде зроблено, поки українські та сирійські проблеми не будуть вирішені!" - твітував президент США Дональд Трамп у неділю.

Трамп також написав у Твіттері, що він "двічі наполегливо тиснув на президента Путіна щодо втручань Росії в наші вибори". Він це затято заперечував, - додав президент США.

Президент Трамп не оминув й питання Сирії:

"Ми домовилися про припинення вогню в частині Сирії, яке врятує життя людей. Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!

Дональд Трамп також повідомив, що обговорив з Путіним "формування непроникливого Підрозділу з кібербезпеки", для того, щоб стежити за хакерськими атаками на вибори та іншими негативними речами.

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