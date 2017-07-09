Генеральний секретар ООН у Києві заявив про підтримку зусиль щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш у Києві заявив, що ООН підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Дуже важливо звернутися з проханням про повне дотримання режиму припинення вогню", - заявив генеральний секретар ООН, перебуваючи з візитом в Україні.

"ООН відстежує і буде готове підтримати всі зусилля «Нормандської четвірки», тристоронньої контактної групи та ОБСЄ, і зробити все можливе для вирішення цієї кризи, яка триває вже протягом такого довгого періоду. Ви можете бути впевнені, що для нас це залишається на порядку денному. Це не забута ситуація", - заявив він.

Ґутерреш також підтвердив підтримку процесу реформ уряду України:

"Я підтверджую наш інтерес у повній підтримці процесу реформ уряду."

"Я тут не для того, щоб сказати Україні, які реформи Україна повинна вести - я тут, щоб сказати, що ми з великим інтересом слідкуємо за рішеннями та намірами, що були зроблені. Ми повністю в розпорядженні українського уряду, щоб зробити все, щоб підтримати процес, який ми вважаємо дуже важливим для благополуччя українського народу", - сказав він.

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