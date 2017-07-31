Гроші України підтримали американських шахтарів та транспортників - міністр економіки США про постачання вугілля до України

Постачання вугілля із США до України призведе до зростання американської економіки, бо підтримає робочі місця в вугільній та транспортій промисловості. Про це йдеться у офіційній заяві міністра енергетики США Ріка Перрі з приводу початку імпорту до України вугілля із США.

Вугілля з Америки до України буде постачати компанія "Центренерго". До кінця року до України мають переправити 700 000 тон.

Міністри економіки та торгівлі США Рік Перрі та Вілбур Росс відповідно, привітали заяву про постачання американськоо вугілля до України перед опалювальним сезоном.

"У сьогоднішньому мінливому світі, геополітичні проблеми можуть призвести до невизначеності у країнах, які не мають доступу до власних природних багатств. Україна це знає як ніхто інший. Останніми роками, Київ та значна частина Східної Європи залежали від Росії у потребах щодо опалювання. Тепер все міняється. США можуть запропонувати Україні альтернативу, і сьогодні ми з радістю заявляємо, що так і зробимо", - відзначив міністр енергетики США Перрі.

"Вугілля із США стане безпечним та надійним джерелом для "Центренерго" та їх споживачів електрики. Це повідомлення також посилить нашу економіку, бо підтримає робочі місця у вугільній та транспортній промисловостях. Ця адміністрація готова надати доступ до багатих природних ресурсів союзникам та партнерам таким, як Україна у майбутньому, щоб сприяти їх власній енергетичній безпеці через диверсифікацію постачальників та джерел. Подібні партнерства відграють ключову роль на шляху до домінування у царині енергетики", - заявив Перрі.

"Як і було обіцяно у ході виборчої кампанії, президент Трамп щодня вивільняє енергію США. Це принесло колосальний зиск наших шахтарським громадам, а тепер сприятиме і нашому міжнародному партнеру. Сьогоднішня заява дозволить Україні диверсифікувати джерела енергії перед зимою, дозволить посилити здатність ключового стратегічного партнера протистояти регіональним тискам, які прагнуть підірвати інтереси США. У минулому, Росія намагалась придушити опозицію до власних амбіцій, обмежуючи постачання природного газу західним сусідам", - заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

"Під керівництвом президента Трампа, я готовий працювати з міністром енергетики Перрі та іншими в індустрії та уряді, щоб надалі розширити американський експорт на підтримку нашої мети гарантувати безпеку нашої країни та жваве економічне зростання", - відзначив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

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