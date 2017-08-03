"Забув про Україну?" - обурені законодавці США, експерти нагадали Трампу про причину погіршення відносин з Москвою

Наші відносини із Росією на найнижчому рівні за всю історію, і це небезпечно. Подякуйте за це Конгресу...

Численні коментатори дорікнули президента США Дональду Трампа, який у четвер заявив, що Конгрес винний у погіршенні відносин між Америкою та Росією.

"Трамп звинувачує у погіршенні відносин між країнами Конгрес США, а не втручання Москви у вибори, чи її вторгнення до України", - твітує Джон Гадсон, кореспондент-міжнародник видання BuzzFeed.

"А якими ще можуть бути наші відносини із Росією? Вони вдерлися в Україну та втручались у наші вибори", - пише Джон Подгорець, редактор видання Commentary.

А може подякувати російському диктатору Путіну, який здійснив кібератаку на вибори у США, підриває західні союзи, вдерся до України та Криму

Раніше президент США поклав відповідальнісь за погіршення відносин із Росією на Конгрес.

"Наші відносини із Росією на найнижчому рівні за всю історію, і це небезпечно. Подякуйте за це Конгресу, тим самим людям, які не можуть вирішити ситуацію із медичним страхуванням у країні", - написав Трамп у Twitter у четвер зранку.

Хід думок Трампа не сподобався і сенатору-демократу Марку Ворнеру, який є одним із рушіїв сенатських розслідувань щодо втручання Росії у вибори у США.

"А може подякувати російському диктатору Путіну, який здійснив кібератаку на вибори у США, підриває західні союзи, вдерся до України та Криму", - твітує Ворнер.

"Президенте, подякуйте Путіну, який вдерся в Україну, порушив міжнародні угоди та втрутився у вибори", - твітує конгресвумен-демократ Джекі Шпір (Jackie Speier - прим. ГА).

"Відносини США-Росія зіпсувались не через Конгрес, а через втручання Росії у наш політичний процес, вторгнення до України, її сприяння Північній Кореї, Талібану та Асаду", - дорікає президенту Ричард Гаас, президент аналітичного центру Council on Foreign Relations.

Напередодні Трамп підписав закон, який запроваджує нові санкції проти Росії і позбавляє президента права знімати їх на свій розсуд. Водночас президент оприлюднив свої застереження, у яких зазначив, що не впевнений в деяких положеннях закону, які можуть зазіхати на повноваження президента та цим суперечити Конституції США.

"Відколи це законодавство було вперше представлене на розгляд у Конгресі, я висловлював занепокоєння, що воно багатьма способами зазіхає на виконавчу владу, перешкоджає американським компаніям і завдає шкоди інтересам наших європейських союзників", - відзначив президента США.

Після підписання президентом нових санкцій, свої застереження висловили офіційні особи ЄС, де вважають, що санкції можуть чинити перепони європейським компаніям.

Справді попередник Трампа на посаді президента США Барак Обама докладав значні зусилля, щоб гарантувати єдність із ЄС у питанні санкцій щодо Росії та попереджав, що у разі однобічного запровадження санкцій без підтримки ЄС, США ризикують втратити єдність Заходу у питанні санкційної політики щодо Росії.

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