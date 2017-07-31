Трамп може помилувати "президентським твітом" - ЗМІ

Для того, щоб здійснити помилування президенту США Дональду Трампу достатньо буде кількох твітів. Про це пише видання Huffington Post, яке назагал надзвичайно критично ставиться до президента США.

Президент може зробити це по суті у будь-якій обраній ним формі, якщо лише зробить це публічно

Відповідно до Конституації США та рішень Верховного суду країни, президент має широкі повноваження у царині помилувань... окрім випадків імпічменту.

Видання Huffington Post представило думки експертів відповідно до спекулятивного сценарію, за якого президент США був би зацікавлений помилувати близьких до себе осіб ще до того, як проти них було б висунуто формальні звинувачення. Загальним контекстом статті видання є розслідування буцімто втручання Росії у перебіг президентських виборів у США.

Колишня державний прокурор США з питань помилування Марґарет Лав (займала посаду з 1990 по 1997-роки - прим. ГА) розповіла виданню, що законодавство не накладає чітких обмежень на президента США щодо того у якій формі він має оголошувати про помилування.

"Президент може зробити це по суті у будь-якій обраній ним формі, якщо лише зробить це публічно", - за її словами помилування навіть не повинно бути оформлене, як письмовий документ, - "Достатньо висунути голову у вікно і прокричати". Хоча всі погоджуються, що президент США має усі повноваження щодо помилування, але чому навіть думати про це зараз, коли єдиним реальним злочином є постійні витоки інформації проти нас. Фальшиві новини Президент США послідовно наголошує на тому, що звинувачення на його адресу та адресу його команди у буцімто змові з урядом Росії є надуманими. При цьому Дональд Трамп неодноразово називав ЗМІ, які поширюють інформацію про буцімто докази змови "брехливими" та "фальшивими новинами". Контакти із представниками уряду Росії у Трампа називали в одних випадках - нормою для будь-якого політика, а в інших - відзначали, що ЗМІ виривають певні зустрічі із контексту, в якому вони відбувались. Між тим різні члени виборчого штабу Трампа, його родини та чинного уряду на різних етапах вимушені були визнавати, що не до кінця інформували уряд США про кількість контактів із представниками Росії, чи наближеними до нього особами. Опозиційно налаштоване до президента США видання відзначає: Якщо твій тато президент і ти прагнеш уникнути офіційного висунення звинувачень, то можеш просто попросити його твітнути про помилування "Існує формальний процес, якого має дотримуватись звичайна особа засуджена за скоєння федерального злочину, щоб добитись президентського помилування. Необхідно готувати петиції, писати офіційні листи, нотаріально завіряти особисту характеристику, прходити перевірку анкетних даних, консультуватись із прокурорами. Весь процес контролює Офіс державного прокурора з питань помилувань у Мін'юсті США. Він може зайняти роки і при цьому не гарантує, що президент вдасться до помлиування. Але якщо твій тато президент і ти прагнеш уникнути офіційного висунення звинувачень, то можеш просто попросити його твітнути про помилування". Прихильники Трампа відзначають, що президенту США ніколи не доведеться до процедури помилування членів своєї команди, родини чи себе самого, адже ж він сам не робив нічого протизаконного. "Президенту Трампу не доведеться застосовувати помилування до себе самого. Він нічого поганого не зробив", - твітує бізнесмен Джейкоб Воль. Те саме заявляв у липні і директор Білого дому з комунікації Ентоні Скарамуччі. Сам президент США нещодавно заявив у Twitter, що має "усі повноваження щодо помилування", але самі дискусії про буцімто необхідність вдаватись до цього інструменту відносить до "фальшивих новин". "Хоча всі погоджуються, що президент США має усі повноваження щодо помилування, але чому навіть думати про це зараз, коли єдиним реальним злочином є постійні витоки інформації проти нас. Фальшиві новини", - писав президент США 22 липня.

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