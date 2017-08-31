Маємо великі розбіжності з Путіним щодо України - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон сказав в інтерв’ю, що він має великі розбіжності з російським президентом Путіним стосовно України, і що дії Путіна «не зійдуть тому з рук», повідомляє Reuters.

«Я говорю з усіма. Дуже прямо і відкрито», - заявив Макрон в інтерв’ю французькому тижневику Le Point. «У нас є основоположні розбіжності з питання України з Володимиром Путіним. Я це завважую. Франція не дозволить, щоб йому все це зійшло з рук».

Незважаючи на ряд зустрічей та перемовин, проведених з часу приходу Макрона до влади, прогресу у виконанні Мінських домовленостей досягнуто не було.

Макрон не вперше жорстко висловлюється стосовно Путіна, пише Express.co.uk.

Перед тим, як стати президентом від звинувачував Росію в проведенні "гібридної стратегії, що поєднує військове залякування та інформаційну війну".

Він також раніше звинувачував прокремлівську пресу Russia Today та Sputnik в тому, що вони є "органами впливу та пропаганди".

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