Маккейн закликає до кібервійни з Росією

Якщо Путіна не примусити пошкодувати про його рішення, він повертатиметься на місце злочину знову і знову

Адміністрація Трампа має використати кіберпростір, щоб "осоромити" Путіна і таким чином поквитатись із ним за втручання Росії у президентські вибори у США у 2016-му році. До цього закликає сенатор-республіканець Джон Маккейн, який в останній час відішов від політики і проходить лікування від агресивної форми раку.

Про позицію Маккейна повідомило видання The Washington Times у якому встигли ознайомитись із витримками із нової книги Маккейна "Невтомна хвиля", яка буде опубликована наприкінці травня.

Маккейн наполягає у книзі, що США мають використати проти Путіна ті ж інструменти, які Росії використала проти Америки

"Я вважаю, що якщо Путіна не примусити пошкодувати про його рішення, він повертатиметься на місце злочину знову і знову", - цитує Маккейна видання.

Маккейн наполягає у книзі, що США мають використати проти Путіна ті ж інструменти, які Росії використала проти Америки і за допомогою кібервтручання "викрити рівень корумпованості його режиму та осоромити його також іншими способами".

Після завершення президентства Барака Обами у The Washington Post повідомляли, з посиланням на численні джерела, що Обама розпорядився розмістити засоби кібервійни в мережевій інфраструктурі Росії. При цьому рішення про використання американської кіберзброї проти Росії може ухвалити наступник Обами, Дональд Трамп.

Джон Маккейн бореться із агресивною формою раку мозку. Днями ЗМІ США повідомили, що наближені до Маккейна особи вже поінформовані про осіб, які будуть бажаними гостями на похороні сенатора-республіканця. Повідомлялось, що на похоронах Маккейн хотів би бачити віце-президента США Пенса, але не чинного президента США Дональда Трампа.



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