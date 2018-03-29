Пол Манафорт може бути помилуваний президентом Трампом

Ідею про помилування, імовірно, висловив колишній адвокат президента Джон Дауд





Як повідомило видання The New York Times, один з адвокатів Дональда Трампа висловлював ідею про те, щоб президент США помилував - тобто звільнив від кримінальної відповідальності - двох своїх колишніх радників: Пола Манафорта і Майкла Флінна. Обидва вони причетні до кримінального розслідування, яке очолює спецпрокурор Роберт Мюллер.



Йдеться про Джона Дауда, який був провідним адвокатом Трампа до минулого тижня, коли він заявив про свою відставку. Як повідомляє газета на підставі заявив трьох анонімних осіб, причетних до справи, Дауд торкнувся теми помилування в розмові з адвокатами Пола Манафорта - Реджіналдом Брауном, і Майкла Флінна - Робертом Келнером.



Сам Джон Дауд відмовляється від детальних коментарів і заперечує те, що він піднімав це питання. У той же час, сам факт консультацій, які Дауд проводив з юристами обох обвинувачених, говорить про те, продовжує видання NYT, що юридичну команду Трампа турбує, яких зізнань перед слідчими слід чекати від екс-радників в разі, якщо їм запропонують пом'якшення покарання в обмін на додаткові свідчення.



Є також думка, що факт обговорення помилування може бути класифікований як перешкоджання слідству, проте поки що про це говорити рано. На думку відомого адвоката і професора Гарварда Алана Дершовітца, в такому обговоренні не буде складу злочину, тому що у глави Білого дому є широкі права на помилування підсудних. «Президент не скоює злочинів, здійснюючи дії, захищені Конституцією», - заявив Алан Дершовітц.



Іншого погляду дотримується Ліза Керн Ґріффін, колишній федеральний прокурор, а нині - професор Університету Дюк: вона вважає, що, якщо пропозицію помилувати підсудного було зроблено з наміром перешкодити слідству - тоді воно може класифікуватися як порушення закону.

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