Ніккі Гейлі: Росія не є нашим другом

Посол США в ООН Ніккі Гейлі пояснила республіканцям, що Росія залишається супротивником, повідомляє Newsweek.

Росія не буде нашим другом доки її уряд матиме ті самі цінності, як і тепер, доки він продовжуватиме вести себе в міжнародній сфері так, як і зараз

"Росія не є нашим другом", - сказала Гейлі, звертаючись до законодавців – членів Республіканської партії протягом робочого зібрання, на якому члени Республіканської партії розробляли плани на проміжні вибори до Конгресу.

"Можливо, є якісь теми, у яких ми можемо співпрацювати, - сказала Гейлі, додавши, - Росія не буде нашим другом доки її уряд матиме ті самі цінності як і тепер, доки він продовжуватиме вести себе в міжнародній сфері так, як і зараз".

Гейлі визнала, що Кремль намагався втрутитись до виборів, однак, зазначила, що "немає жодних причин вважати, що це вплинуло на те, хто переміг, а хто програв".

Торік ця адміністрація провадила жорсткішу політику по відношенню до Росії, ніж будь-яка американська адміністрація з часів Рональда Рейґана

"Я не знаю, чого Росія очікувала від американських виборів, однак, мушу сказати, що їм не подобається те, що вони отримали в результаті", - наголосила вона.

"Факт полягає в тому, що минулого року ця адміністрація провадила жорсткішу політику по відношенню до Росії, ніж будь-яка американська адміністрація з часів Рональда Рейґана", - переконана Гейлі. Серед прикладів такої політики Гейлі відзначила озброєння України, а також операції в Сирії проти союзника Росії Асада.

Все ж минулого тижня, адміністрація Трампа зазнала критики через те, що не було введено ряду санкцій, передбачених Конгресом у законі, затвердженому минулого літа.

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