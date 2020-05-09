ЗМІ: Обама назвав роботу Трампа під час пандемії “абсолютно хаотичним провалом”

Колишній президент США Барак Обама назвав дії адміністрації Трампа у відповідь на пандемію коронавірусу “абсолютно хаотичним провалом”. Як повідомляє канал CNN, Обама розкритикував реакцію Білого дому на пандемію під час приватної розмови зі своїми колишніми помічниками. Його слова троє колишніх працівників Білого дому, які працювали у адміністрації Обами.

У телефонній розмові колишній президент США закликав членів організації Асоціація працівників Обами долучитись до президентської кампанії віце-президента віце-президента Джо Байдена.

“Ці вибори, що надходять, на кожному рівні, є дуже важливими, тому що ми будемо боротися не лише із конкретною особою, не лише з конкретною партією. Ми боремося проти цього довготривалого тренду, де бути егоїстичним, прихильником певних груп населення,бути розділеним і бачити інших як ворогів - це те, що стало сильним імпульсом в американському житті”, - зазначив колишній президент Обама, повідомляє CNN.

Серед іншого, Обама зазначив, що у нинішньому Білому домі панує розуміння “а що мені з цього”.

“Частково це причина, чому реакція на цю глобальну кризу була такою слабкою та точковою. Це було б погано навіть із найкращим урядом. Але це був абсолютно хаотичний провал, коли ментальність “а що мені з цього” та “пішли до біса всі інші” функціонує у нашому уряді”, - додав колишній президент Обама.

“Саме тому я, до речі, збираюсь витратити стільки часу, скільки необхідно, і брати участь в кампанії настільки активно, наскільки я можу, за Джо Байдена”, - сказав Обама.

Аудіозапис цієї розмови першими отримали журналісти Yahoo News. Коли CNN звернувся до речника Обами підтвердити цю інформацію, він відмовився коментувати.

Оглядачі очікують, що після того, як Демократична партія формально висуне Джо Байдена кандидатом на президента США, Обама почне гучніше критикувати президента Трампа і підтримувати Байдена.

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