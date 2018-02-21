ООН видало шокуючу "заяву без слів" щодо Сирії. Чи ті, хто приносить страждання, все ще мають слова виправдати свої варварські дії?

Дитячий фонд ООН UNICEF видав "заяву без слів", наголосивши на своєму обуренні масовими жертвами серед сирійських дітей у Східній Гуті та Дамаску.

"Жодні слова не можуть описати вбивство дітей, їх матерів, батьків та тих, кого вони кохали". Так починається повідомлення від регіонального директора UNICEF Ґірта Каппалаере.

Далі йде десять порожніх рядків, де лапками позначається відсутній текст.

Наприкінці наводиться пояснення.

"UNICEF видає порожню заяву. Нам вже бракує слів описати страждання дітей та наше обурення".

"Чи ті, хто приносить страждання, все ще мають слова виправдати свої варварські дії?.

Сили, лояльні до Башара аль-Асада, роками тримають в облозі майже 400 000 цивільних в Східній Гуті. Облога посилилась цього року, як і напади на анклав, повідомляє Reuters.

Облога та напади на цивільних суперечать міжнародним «правилам війни».

На початку тижня проурядові війська провели напади з повітря, згідно з повідомленням базованого у Великобританії Сирійського центру з прав людини.

Більше 100 осіб було вбито під час нападів з повітря та ракетних обстрілів, інформує центр.

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