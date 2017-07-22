У Палаті представників таки голосуватимуть у справі розширення санкцій проти Росії

Голосування заплановане на вівторок, 25 липня

У Палаті представників Конгресу США на вівторок 25 липня заплановане голосування в справі двопартійного законодавства, яке обмежує можливість адміністрації Трампа самотужки послабити або скасувати санкції проти Росії.

Про це повідомляє видання The Hill.

Білий дім закликав законодавців послабити положення про обмеження повноважень щодо зняття санкцій. Проте, як передбачається, законопроект передадуть на підпис президента без внесення такої зміни.

Внаслідок процедурних ускладнень, законодавство застрягло у Палаті представників після того, як у червні Сенат ухвалив його майже одноголосно (98-2). У суботу повідомлено, що лідери демократів і республіканців у палаті представників досягли домовленості.

Законодавство розглядатимуть пришвидшеним процесом, який вимагає лише дві третіх голосів для ухвалення. Це також означає, що воно буде прийнято без можливості накладення на нього президентом вето.

Голосування у справі санкцій буде одним із останніх питань на поряду денному Палати представників перед серпневими літніми канікулами.

Законодавство також, крім розширення санкцій проти Росії, включає санкції проти Ірану за її програму розвитку балістичних ракет. У найостаннішу версію законопроекту також включено санкції проти Північної Кореї.

Законодавство про санкції щодо КНДР Палата представників схвалила ще на весні (419-1).

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