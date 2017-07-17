Законопроект про розширення санкцій проти Росії зіткнувся з новою перешкодою в Конгресі

Республіканцям у Палаті представників США вдалося знову відкласти голосування щодо законопроекту про нові санкції проти Москви

Законопроект, який чимало законодавців сподівалися надійшле сильний сигнал президенту Трампу зберегти жорстку позицію щодо Росії, натрапив у п’ятницю на нову перешкоду у Палаті представників, коли республіканці запропонували поєднати його із санкціями проти КНДР



У четвер кілька впливових сенаторів і конгресменів заявили, що законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану «обов'язково повинен» бути винесений на затвердження усім складом Палати представників ще до кінця тижня. Документ був схвалений майже одноголосно в Сенаті США ще 15 травня. Тоді за його затвердження проголосували 98 сенаторів, два виступили проти.



Проте, всупереч оптимістичним прогнозам спостерігачів, законопроект був зупинений республіканцями в Палаті представників. Офіційною причиною стали «технічні помилки», допущені його авторами.



Процес узгодження і усунення помилок зайняв майже місяць, хоча деякі сенатори і стверджували, що на коригування тексту їм знадобиться «не більше трьох годин».



Незважаючи на це, минулої п’ятниці республіканці висунули нову вимогу - включити в текст законопроекту і нові санкції щодо Північної Кореї.





«Я хочу, щоб це було зроблено, - заявив лідер республіканської більшості в Палаті представників Кевін Маккарті. - Це буде по справжньому сильна заява, законопроект буде доопрацьований, ухвалений та відправлений на підпис президенту».



Представники Демократичної партії, втім, назвали ці вимоги ще однією спробою затягнути обговорення законопроекту, проти затвердження якого вже неодноразово виступали в Білому домі.



«Це не серйозна пропозиція, це нова тактика затягування процесу» - заявив старший демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ Еліот Енґель.



Він нагадав, що ще два місяці тому Палата представників 419 голосами проти одного ухвалила законопроект про нові санкції щодо КНДР, і цей документ повинен бути незабаром розглянутий в Сенаті.



Напередодні вихідних голова Комітету з міжнародних відносин Сенату республіканець Боб Коркер заявив, що він «дуже радо» розгляне положення про внесення до законопроекту жорстких заходів проти Північної Кореї, якщо «цього бажатимуть члени Палати представників».

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