Південна Корея хоче зберегти американські війська на своїй території

Сеул заявив, що це питання не пов'язане з підписанням мирного договору з Північною Кореєю





Південна Корея заявила в середу, що питання розміщення на її території американських військ не пов'язане з будь-який майбутнім мирним договором з Північною Кореєю.



На думку Сеула, американські військові повинні залишитися, навіть якщо така угода буде підписана.



«Дислокація американських військ в Південній Кореї - це питання, що стосується альянсу між Південною Кореєю і США. Це ніяк не пов'язане з підписанням мирних договорів», - заявив представник Південної Кореї Кім Ий Кём, посилаючись на заяву президента Мун Чжон Іна.



Заява стала реакцією на запитання ЗМІ з приводу статті радника південнокорейського президента Мун Чжон Ина, опублікованій раніше на цьому тижні.



У ній Мун Чжон Ін заявив, що буде складно виправдати присутність американських військ в Південній Кореї в разі підписання мирного договору після того, як Сеул і Пхеньян на історичному саміті минулого тижня домовилися покласти край конфлікту на Корейському півострові.

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