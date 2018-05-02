Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

Південна Корея хоче зберегти американські війська на своїй території

  • Голос Америки
Навчання - американські військові в Південній Кореї

Сеул заявив, що це питання не пов'язане з підписанням мирного договору з Північною Кореєю



Південна Корея заявила в середу, що питання розміщення на її території американських військ не пов'язане з будь-який майбутнім мирним договором з Північною Кореєю.

На думку Сеула, американські військові повинні залишитися, навіть якщо така угода буде підписана.

«Дислокація американських військ в Південній Кореї - це питання, що стосується альянсу між Південною Кореєю і США. Це ніяк не пов'язане з підписанням мирних договорів», - заявив представник Південної Кореї Кім Ий Кём, посилаючись на заяву президента Мун Чжон Іна.

Заява стала реакцією на запитання ЗМІ з приводу статті радника південнокорейського президента Мун Чжон Ина, опублікованій раніше на цьому тижні.

У ній Мун Чжон Ін заявив, що буде складно виправдати присутність американських військ в Південній Кореї в разі підписання мирного договору після того, як Сеул і Пхеньян на історичному саміті минулого тижня домовилися покласти край конфлікту на Корейському півострові.

Дивіться також: У Вашингтоні до обіцянок Пхеньяна роззброїтися ставляться обережно і навіть скептично

У Вашингтоні до обіцянок Пхеньяна роззброїтися ставляться обережно і навіть скептично. Відео
Embed
У Вашингтоні до обіцянок Пхеньяна роззброїтися ставляться обережно і навіть скептично. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:14 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG