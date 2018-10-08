Візит Помпео до Пекіна наголосив на розбіжностях між США та Китаєм

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про наявність "фундаментальних розбіжностей" між США та Китаєм. Заява прозвучала під час обміну короткими ремарками з міністром закордонних справ Китаю на початку візиту Держсекретаря США до цієї країни.

Слова Помпео прозвучали у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ Китаю Вонга Йі у тому, що США посилюють торговельні суперечки, втручаються до Тайваню а також у внутрішні справи Китаю, повідомляє Bloomberg.

"Ці дії шкодять нашій взаємній довірі і кидають тінь на відносини США та Китаю а також повністю не відповідають інтересам наших народів", - заявив Вонг Йі під час спілкування зі своїм американським колегою в понеділок.

"У нас існують фундаментальні розбіжності з названих Вами питань", - наголосив Помпео. "Нас дуже непокоять дії, які вчиняє Китай і я з нетерпінням чекаю на нагоду обговорити це сьогодні, адже наші відносини надзвичайно важливі", - додав він.

На відміну від подібного візиту в червні, цього разу китайський президент Сі Цзіньпін не планує зустрічатись з Держсекретарем США, пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Китаю запевнив, що зростання напруження в двосторонніх відносинах не вплине на співпрацю з Північною Кореєю і підкреслив важливість двосторонньої співпраці з регіональних питань.

"Я знаю, що Ви хотіли б обговорити питання Північної Кореї а також інші регіональні питання протягом цього візиту, - сказав Вонг. – Це підтверджує той факт, що дві головні сили а також постійні члени РБ ООН мусять збільшувати спілкування і співпрацю, брати на себе відповідальність в міжнародній спільноті".

Напруга між США та Китаєм підвищилась, зокрема після промови віце-президента США Майка Пенса, який, виступаючи на події американського аналітичного центру Hudson Institute, звинуватив Китай у "всеохопному урядовому підході" до зусиль з впливу на американську громадську думку, включаючи з використанням шпигунів, мит, засобів впливу та пропаганди, наголошує видання.

Пенс також розкритикував дії Китаю в Південнокитайському морі, де США розмістили бойові кораблі, щоб стримувати претензії Китаю на акваторію в тому районі. Минулого місяця Китай заборонив бойовому кораблю заходити до Гонконгу, після того, як Вашингтон запровадив санкції проти китайських військових за купівлю зброї у Росії.

Однак, з коментарів озвучених Вонгом видно, що найбільше Китай непокоять нещодавні кроки США з налагодження відносин з островом Тайвань, який Пекін вважає власною провінцією. Наразі діє серія дипломатичних порозумінь стосовно Тайваню, що діють вже більше сорока років - зокрема, комуністична партія Китаю допускає продаж американської зброї, а США приймають Пекін як "столицю єдиного Китаю".

В понеділок Вонг закликам США припинити військові контакти і подальший продаж зброї на острів.

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