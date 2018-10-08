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Візит Помпео до Пекіна наголосив на розбіжностях між США та Китаєм

  • Голос Америки
Міністр закордонних справ Китаю Вонг Йі та Держсекретар США Майк Помпео

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Держсекретар США Майк Помпео оголосив про наявність "фундаментальних розбіжностей" між США та Китаєм. Заява прозвучала під час обміну короткими ремарками з міністром закордонних справ Китаю на початку візиту Держсекретаря США до цієї країни.

Слова Помпео прозвучали у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ Китаю Вонга Йі у тому, що США посилюють торговельні суперечки, втручаються до Тайваню а також у внутрішні справи Китаю, повідомляє Bloomberg.

"Ці дії шкодять нашій взаємній довірі і кидають тінь на відносини США та Китаю а також повністю не відповідають інтересам наших народів", - заявив Вонг Йі під час спілкування зі своїм американським колегою в понеділок.

"У нас існують фундаментальні розбіжності з названих Вами питань", - наголосив Помпео. "Нас дуже непокоять дії, які вчиняє Китай і я з нетерпінням чекаю на нагоду обговорити це сьогодні, адже наші відносини надзвичайно важливі", - додав він.

На відміну від подібного візиту в червні, цього разу китайський президент Сі Цзіньпін не планує зустрічатись з Держсекретарем США, пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Китаю запевнив, що зростання напруження в двосторонніх відносинах не вплине на співпрацю з Північною Кореєю і підкреслив важливість двосторонньої співпраці з регіональних питань.

"Я знаю, що Ви хотіли б обговорити питання Північної Кореї а також інші регіональні питання протягом цього візиту, - сказав Вонг. – Це підтверджує той факт, що дві головні сили а також постійні члени РБ ООН мусять збільшувати спілкування і співпрацю, брати на себе відповідальність в міжнародній спільноті".

Віце-президент Майк Пенс виступає з промовою в Hudson Institute
Віце-президент Майк Пенс виступає з промовою в Hudson Institute

Напруга між США та Китаєм підвищилась, зокрема після промови віце-президента США Майка Пенса, який, виступаючи на події американського аналітичного центру Hudson Institute, звинуватив Китай у "всеохопному урядовому підході" до зусиль з впливу на американську громадську думку, включаючи з використанням шпигунів, мит, засобів впливу та пропаганди, наголошує видання.

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Пенс також розкритикував дії Китаю в Південнокитайському морі, де США розмістили бойові кораблі, щоб стримувати претензії Китаю на акваторію в тому районі. Минулого місяця Китай заборонив бойовому кораблю заходити до Гонконгу, після того, як Вашингтон запровадив санкції проти китайських військових за купівлю зброї у Росії.

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Однак, з коментарів озвучених Вонгом видно, що найбільше Китай непокоять нещодавні кроки США з налагодження відносин з островом Тайвань, який Пекін вважає власною провінцією. Наразі діє серія дипломатичних порозумінь стосовно Тайваню, що діють вже більше сорока років - зокрема, комуністична партія Китаю допускає продаж американської зброї, а США приймають Пекін як "столицю єдиного Китаю".

В понеділок Вонг закликам США припинити військові контакти і подальший продаж зброї на острів.

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США вкотре звинуватили Росію у порушенні ключової угоди часів Холодної Війни про контроль над озброєнням. Відео
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США вкотре звинуватили Росію у порушенні ключової угоди часів Холодної Війни про контроль над озброєнням. Відео

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