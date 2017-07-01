Протестувальники у Венесуелі черпають натхнення з українського Майдану

Юні протестувальники несуть щити у стилі вікінгів під час битв із силовиками та охоче дивляться фільм "Зима у вогні"

Черпаючи натхнення з повстання в Україні у 2013-14 роках, юні протестувальники у Венесуелі несуть щити у стилі вікінгів під час битв із силовиками та охоче дивляться фільм про повстання в Києві.

Опозиціонери венесуельського соціалістичного президента Ніколя Мадуро проводять публічні покази документального фільму «Зима у вогні» про тримісячне протистояння в Україні, що призвело до 100 смертей та відходу тодішнього президента Віктора Януковича.

В антиурядових заворушеннях Венесуели, де 80 людей загинуло з квітня, молодь тримає яскраво декоровані саморобні щити, подібні до тих, що використовувалися на Київському Майдані.

Молоді венесуельці роблять свої щити із супутникових антен, бочок або будь-яких інших підручних предметів із дерева та металу. Деякі з прихильників протестів також виготовляють і жертвують щити.

Протестувальники використовують щити, щоб утворювати стіни або навіть бити на них в унісон, як римські солдати та селяни робили ідучи в бій. Молоді демонстранти з’єднують руки, підходячи до лінії фронту, де стикаються з військами національної гвардії та поліцією.

«Щити не зупиняють кулі, але вони захищають нас від сльозогінного газу, гумових куль та каміння», – говорить 20-річний студент-правозахисник Браян Суарес, одягнений у газову маску і який несе щит.

Фільм про київський Майдан «Зима у вогні» з обережністю показують по Венесуелі, в тому числі в книжкових магазинах, університеті, на громадській площі та художньому кінотеатрі. Після показів проводять форуми та обговорення.

«Чуючи українців і бачачи сльози в їхніх очах, ти запитуєш себе: «Чекай, я в Україні чи в Кафеталі?», – говорить університетський професор Карлос Дельґадо, маючи на увазі частину Каракасу, де мешканці енергійно підтримували протести.

Як в Україні, так і Венесуелі народ виступив проти президентів, яких він вважав репресивними, і в зіткненнях з часом зростало насильство.

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