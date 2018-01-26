В Українському інституті Америки показали «обличчя війни» - портрет Путіна з гільз

У Нью-Йорку відкрилася виставка «П’ять елементів війни», одним з яких представляє портрет Путіна

В Українському інституті Америки в Нью-Йорку відкрилася виставка «П'ять елементів війни», в рамках якої виставлений двометровий портрет президента Росії Володимира Путіна, виконаний з гільз.

Про це повідомляє CNN.



Картина виконана українськими художниками Деніелом Ґріном і Дарією Марченко і називається «Обличчя війни».



За їх словами, в роботі використані гільзи, зібрані під час Євромайдану. Автори також зазначили, що брали участь у подіях в центрі Києва в 2014 році.

Про виставку картини у Вашингтоні читайте в репортажі: Портрет Путіна з гільз привезли у Вашингтон

Марченко пояснила, що Путін на портреті виглядає втомленою і сумною людиною.



«Навіть диктатори, люди, які роблять погані речі, бояться, тому що їм доведеться постати перед небесним судом - рано чи пізно», - додала автор роботи.



За даними ЗМІ, для виготовлення картини використовували масляні і акрилові фарби, гільзи (більше 5 000 одиниць).

Виставка триватиме в Українському інституті Америки в Нью-Йорку до 5 лютого.

Докладніше про цю картину і процес її створення дивіться у репортажі Тетяни Харченко: Потрет Путіна, зроблений з гільз, привезли до США