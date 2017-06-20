Кожен другий канадець хворітиме на рак, а кожен четвертий помре - дослідження

Майже половина канадців протягом життя отримає діаноз рак, а кожен четвертий помре через цю недугу. Про це йдеться у доповіді Canadian Cancer Society.

Майже 90% усіх ракових захволювань, які будуть діагностовані протягом 2017 року, будуть діагностовані у канадців у віці 50 років і більше

Рак є провідною причиною смертності в країні. Хвороба відповідальна за 30% усіх смертей в країні. Серцеві недуги, для порівняння відповідальні, за 20% смертей.

Похмурі прогнози є віддзеркаленням збільшення тривалості життя. Відповідний коментар епідеміолога Ліа Сміт наводить CBC.

"Майже 90% усіх ракових захворювань, які будуть діагностовані протягом 2017 року, будуть діагностовані у канадців у віці 50 рокіс і більше", - заявила експерт.

При цьому 45% діагнозів припадуть на людей у віці понад 70 років. Вона також відзначила, що кількість діагнозів збільшується зі збільшенням тривалості життя.

Доповідь відзначає, що загалом смерність від раку в країні зменшується. Свого піку вона досягла у 1988 році.

Знищення смертності пов'язане із зменшенням тютюнопаління серед чоловіків, покращенням діагностики та лікування раку грудей у жінок.

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