Кожен другий канадець хворітиме на рак, а кожен четвертий помре - дослідження

Майже половина канадців протягом життя отримає діаноз рак, а кожен четвертий помре через цю недугу. Про це йдеться у доповіді Canadian Cancer Society.
Майже 90% усіх ракових захволювань, які будуть діагностовані протягом 2017 року, будуть діагностовані у канадців у віці 50 років і більше
Рак є провідною причиною смертності в країні. Хвороба відповідальна за 30% усіх смертей в країні. Серцеві недуги, для порівняння відповідальні, за 20% смертей.
Похмурі прогнози є віддзеркаленням збільшення тривалості життя. Відповідний коментар епідеміолога Ліа Сміт наводить CBC.
"Майже 90% усіх ракових захворювань, які будуть діагностовані протягом 2017 року, будуть діагностовані у канадців у віці 50 рокіс і більше", - заявила експерт.
При цьому 45% діагнозів припадуть на людей у віці понад 70 років. Вона також відзначила, що кількість діагнозів збільшується зі збільшенням тривалості життя.
Доповідь відзначає, що загалом смерність від раку в країні зменшується. Свого піку вона досягла у 1988 році.
Знищення смертності пов'язане із зменшенням тютюнопаління серед чоловіків, покращенням діагностики та лікування раку грудей у жінок.
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