Для чого потрібні Кремлю найманці в Сирії?

ЗМІ пишуть про загиблих «за Асада» росіян. Цифри - суперечливі



При ударі міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії 7 лютого загинуло 334 громадян Росії. Про це на телеканалі «Дощ» заявив колишній депутат Держдуми РФ Віктор Алксніс.

Наведений скорботний список виглядає так: 217 загиблих було з п'ятого штурмового загону, 10 з другого штурмового загону, 94 з штурмового загону «Весна» і 13 з артилерійського дивізіону. Всі вони діяли в складі так званої приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера».

«Це дані, зібрані з опитування членів сімей, тих людей, хто воював в Сирії, хто має інформацію про останні події там», - сказав Алксніс.



На його погляд, ця цифра неостаточна.

Інформація про загиблих 7 лютого суперечлива і сильно різниться. Так, Bloomberg писав, що всього в ході зіткнення загинуло 200 солдатів-контрактників, більшість яких становили росіяни. Reuters повідомляв про 100 загиблих і близько 200 поранених. За оцінками американської сторони, убитих в результаті атаки близько 100, поранених - від 200 до 300.



Голова Пентагону Джим Маттіс, коментуючи інцидент, підкреслив, що військові США і їх союзники в Сирії піддалися неспровокованій атаці «прихильників режиму» Асада.



«Як ви знаєте, нам було сказано, що росіян там немає, - пояснив він. - Це сталося відразу після розмови по спеціальній лінії, створеної для запобігання конфліктних ситуацій. Вони сказали: «Це не наші люди». Так що ми були здивовані, деякі з вас навіть запитували, чому росіяни не контролюють інших».



Згідно із заявою Міноборони РФ, російських військовослужбовців в зоні удару не було. Відомство повідомляло про 25 поранених під час інциденту «сирійських ополченців», що діяли без узгодження з російськими військовими.



Пізніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова допустила, що 7 лютого загинули п'ятеро людей, які можуть бути громадянами Росії. Всі інші цифри щодо убитих в той день вона назвала «класичною дезінформацією».



Тим часом, ЗМІ опублікували імена вже більше десятка росіян, убитих в той день. Також надходили повідомлення про велику кількість поранених, доставлених з Сирії в різні госпіталі Міноборони. Деякі з них згодом померли від отриманих травм.



Політик, екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» назвав позицію російської влади у зв'язку з інцидентом 7 лютого «непереконливою». За його словами, брехня становить основу всієї державної політики РФ.



«Нам брешуть про дно кризи, про відродження економіки - про все, - додав він. - З екранів телевізорів ллються потоки неправди, яка чергується з брехнею в офіційних заявах. У державі, побудованій на брехні, правду називають фальсифікацією, фальсифікацію - правдою і так далі. Все поставлено з ніг на голову».



Геннадій Гудков вважає, що з урахуванням задіяних в операції коаліційних сил і масованого бомбардування, яке тривало близько трьох годин, жертв серед ПВК має бути «як мінімум кілька сотень». Це ж, на його думку, підтверджують зняті з безпілотника кадри атаки на колону і коментарі в соцмережах очевидців подій, а також рідних і знайомих загиблих.



«При цьому зрозуміло, що в Росії приховували від суспільства і не такі втрати, - констатував він. - Напевно з членами кожної родини загиблих будуть тісно працювати, обіцяти подачки, відступні. Словом, постараються заткнути рот людям, відкупитися від них і замовкнути смерть їхніх близьких, що зараз і відбувається в країні. Але правду неможливо приховати від світової спільноти, так і в Росії вона все одно прорветься, рано чи пізно».



Геннадій Гудков зізнався, що йому дуже шкода родичів загиблих. На його думку, влада, щонайменше, повинна була висловити їм своє співчуття у зв'язку з їх горем.



У свою чергу, керівник суспільно-політичного руху «Союз Правих Сил» Леонід Гозман в коментарі Російській службі «Голосу Америки» зауважив, що не може оцінити масштабу втрат, але звернув увагу на те, що факт загибелі громадян Росії визнаний МЗС РФ в особі Захарової.



«Нехай із застереженнями, проте вона допустила факт загибелі п'яти росіян (7 лютого в Сирії), - підкреслив політик. - А де у дипломатів п'ять, там і п'ятдесят. Але суть не в цьому, а в тому, що МЗС офіційно визнало: громадяни РФ загинули в результаті зіткнення з військами західної коаліції. Такого не відбувалося з часів війни в Кореї».



Як видається Леоніду Гозману, то, що мова йде не про кадрових військових, а про найманців, мало міняє справу: «Адже це не ті «дикі гуси», яких показують у кіно, коли вони десь в шинку домовляються, а потім їдуть куди-небудь в Африку воювати. Цілком очевидно, що ці найманці перебували в Сирії з відома і дозволу російської влади, які їх до того ж озброювали, постачали і забезпечували їм безперешкодний транзит в країну, де, вдумайтеся тільки, йде запекла громадянська війна».



Тому, як видається представнику «Союзу Правих Сил», до цих людей потрібно ставитися так само, як до контрактників збройних сил Росії.



«Або ж, якщо вони не мають ніякого відношення до держави, то треба негайно порушити кримінальну справу, провести розслідування щодо «Вагнера» і того, чим там займається очолювана ним структура. Адже, якщо вважати, що найманці ніяк не пов'язані з діючою в Сирії російською армією, то, значить, вони ведуть там якусь паралельну війну», - сказав він.



Газета The Washington Post назвала «фатальне зіткнення» між американськими військовими силами і російськими збройними загонами в Сирії «зловісною ознакою».

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