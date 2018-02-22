США можуть посилити санкції проти Росії, однак цей процес - "тривалий та важкий"

Адміністрація Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії, пов’язаних з втручанням Росії до виборів та кібернападом минулого року.

Про це у спілкуванні з пресою повідомив високопосадовець США, у відповідь на критику стосовно повільних дій адміністрації.

Процес розробки санкцій просувається повільно через правові причини і не може прискорюватись у відповідь на негативне висвітлення в пресі, пояснили в коментарі Reuters три посадовці, які займаються питанням санкцій.

Вони не повідомили, коли адміністрація прийме рішення про те, які заходи розглядаються, однак, наголосили, що санкції вже запроваджено проти компаній, які фігурують у звинуваченнях, висунутих минулого тижня в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Це – "Конкорд кейтеринг" та "Конкорд менеджмент" – компанії, які контролювали "Агентство Інтернет-досліджень" – групу, що координувала втручання.

Санкції проти них було запроваджено в червні через російське вторгнення до України.

"Процес санкцій є довгим і важким, однак, коли докази готові, ми запроваджуємо санкції", - сказав один посадовець.

Посадовці також запевнили, що зараз активно розглядаються можливі дії у відповідь після того, як стало очевидним, що Росія відповідальна за атаку вірусу “NotPetya” минулого року.

Минулого тижня Білий дім заявив, що напад “NotPetya”, проведений в червні 2017 року російськими військовими, "поширився світом, завдавши шкоди на мільярди доларів в Європі, Азії та Америці".

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