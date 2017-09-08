Вивести Путіна на чисту воду щодо миротворців може ООН - екс-генсек НАТО

Якщо пропозиція Путіна щодо миротворців в Україні є спробою надурити, то ООН має вивести це на чисту воду. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, а нині політичний лобіст та позаштатний радник президента України, Андерс Фоґ Расмуссен.

Україна прагнула миротворчої місії з 2015-го року, і Росія раз за разом погрожувала, що зустріне таку ініціативу вето в ООН ... Якщо нинішній крок Путіна є блефом, Радбез ООН має вивести його на чисту воду

"Зважаючи на дії Москви у минулому, ми не можемо бути наївними з приводу пропозиції Путіна та обраного для неї часу. Україна прагнула миротворчої місії з 2015-го року, і Росія раз за разом погрожувала, що зустріне таку ініціативу вето в ООН ... Якщо нинішній крок Путіна є блефом, Радбез ООН має вивести його на чисту воду", - вважає екс-генсек НАТО.

Екс-генсек НАТО та його колишній колега Александр Вершбоу вважають, що "умови, закладені у пропозицію Росії, від самого початку значно обмежать потенційну миротворчу місію ООН", а тому запропонували власний план дій щодо міжнародних миротворців в Україні.

"Расмуссен та Вершбоу побоюються, що дана пропозиція може бути відволікаючим маневром Путіна, який покликаний виграти час та легітимізувати війська Росії та її ставлеників на території України, надавши їм мандат ООН. Водночас, з огляду на те, що Мінський процес пробуксовує, дана пропозиція може бути найбільшою можливістю, з часу підписання Мінських домовленостей, припинити кровопролиття та досягнути політичного вирішення конфлікту", - відзначає сайт rasmussenglobal.com

Вершбоу та Расмуссен пропонують три-ступеневе розміщення миротворців в Україні:

1) на контактній лінії;

2) глибше на окупованих територіях;

3) на останній фазі миротворчі сили мають повністю покрити окуповані території та міжнародний кордон України.

"Миротворчі сили можуть бути розміщені лише після виведення важких озброєнь, а самі сили мають отримати доступ до усіх конвоїв - включно з гуманітарними - які перетинають кордони. Щоб бути ефективним, запропоноване три-ступеневе розміщення миротворців має бути синхронізоване з втіленням пунктів Мінських угод і не обмежуватись 6-ма місяцями, як це пропонує Росія", - відзначає стаття.

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