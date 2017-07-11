Адміністрація Трампа підтримує нові санкції проти Росії - Білий дім

Проте, законопроект про нові санкції щодо Росії обмежує повноваження президента - Білий дім





Новий пакет економічних санкцій проти Росії та Ірану вводить неприйнятні обмеження щодо повноважень президента, - вважає Білий дім.



Йдеться про законопроект, схвалений Сенатом приблизно місяць тому у відповідь на російське втручання в президентські вибори в США і агресію Москви щодо України. Однак ініціатива застрягла в Палаті представників, причому демократи і республіканці звинувачують у затримках один одного.



Директор Білого дому із законодавчих питань Марк Шорт заявив журналістам, що адміністрація підтримує нові санкції проти Росії і Ірану.



Однак, за йоло словами, адміністрація заперечує тільки проти ключового положення законопроекту, згідно з яким Конгрес значно посилює свої повноваження у визначенні політики санкцій щодо Росії.



Згідно із законопроектом, президент Дональд Трамп повинен заручитися схваленням Конгресу при прийнятті рішень про пом'якшення або скасування санкцій проти Москви.



«Ми стурбовані тим, що цей законопроект, на нашу думку, встановлює незвичайний прецедент делегування повноважень в прийнятті зовнішньополітичних рішень 535 членам Конгресу і не передбачає винятків, що стосуються питань національної безпеки, які завжди були частиною законопроектів про санкції в минулому», - заявив Шорт.



Представники Міністерства фінансів і Державного департаменту минулого тижня зустрічалися з співробітниками Конгресу, щоб висловити свої занепокоєння з приводу положення законопроекту про схвалення Конгресу.



Чиновники заявили, що це положення обмежує повноваження президента, повідомило джерело, знайоме зі змістом дискусій.

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