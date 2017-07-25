Посольство України в США відреагувало на твіти президента Трампа

«Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України».

Такими словами у Twitter посольство України в США відповіло на закиди президента Трампа про спроби України саботувати його передвиборчу кампанію на підтримку суперниці від Демократичної партії Гілларі Кілнтон.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Київ у спробах перешкодити його обранню та підтримати Гілларі Клінтон. Він також розкритикував міністра юстиції Джеффа Сешнса за небажання розслідувати «злочини» Клінтон.

Про це президент Трамп написав у вівторок вранці, 25 липня, в Twitter. В одному з своїх твітів Трамп згадав «українські спроби саботувати кампанію Трампа».

«Українські спроби щодо зриву кампанії Трампа – «непримітна робота над підтримкою Клінтон». То де розслідування, міністре», – написав Трамп у Twitter.

Також у повідомленнях у Twitter Трамп розкритикував міністра юстиції США Джеффа Сешнса за ставлення до розслідування «злочинів» Гілларі Клінтон - суперниці Трампа на останніх виборах.

Трамп переконаний, що міністр юстиції країни займає «ДУЖЕ» слабку позицію в питанні розслідування правопорушень Клінтон - використання приватної електронної пошти та «витоку» інформації розвідки.

Трамп не подав жодних інших деталей, і не пропонував конкретних доказів про будь-яку роль, яку Україна можливо відігравала у президентських виборах 2016 року, які вже розглядаються у контексті ймовірного втручання в них Росії і можливих зв’язків Москви з кампанією Трампа чи його соратниками.

Речник президента України поки що не відповів на запит інформагентства Reuters прокоментувати твіти Трампа. МЗС України відмовилося від коментаря.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба відреагував у Twitter. «Трамп пише, що ми втручалися у вибори в США, а Путін каже, що ми погрожуємо Росії. А колись же були ми мирними гречкосіями - моя хата з краю».

Нагадаємо, у США тривають розслідування щодо зв’язків команди Дональда Трампа з російськими посадовцям.