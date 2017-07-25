Конгресмен-демократ: розширення санкцій проти РФ стане потужним сигналом для Кремля

Сьогодні Палата представників США має проголосувати за законопроект, який, серед іншого, закріплює на законодавчому рівні та значно розширює існуючі санкції США проти Росії.

Коментуючи важливість голосування конгресмен-демократ Джерролд Недлер в інтерв'ю Мирославі Ґонґадзе - «Голос Америки», зазначив, що посилення санкцій стане потужним сигналом для уряду Росії про те, що "вони мусять дотримуватись міжнародного права, поважати суверенітет інших країн, навіть якщо це їх сусіди".

"Уряд Росії, і про це достатньо відкрито заявляє пан Путін, насправді хоче повернутись назад до доктрини 19-го сторіччя про «сфери впливу», ну, знаєте, що Росія має право втручатись до своїх найближчих сусідів – немов, якщо це сусіди, то ми маємо право над ними домінувати, - вказав Недлер, зазначивши, - я сподіваюсь, що у 21-му сторіччі ми від цього відійшли. Це призвело до Першої світової війни, до Другої світової війни і так далі. Ми такого не хочемо".

Основу законопроекту склали санкції, введені адміністрацією президента Обами через вторгнення Росії до України та анексію Криму, - відзначив конгресмен Стів Коен, відповідаючи на запитання «Голосу Америки». "Порушення все ще продовжуються. Росіяни заперечують, що вони збили літак, а ми знаємо, що вони це зробили. Вони заперечують, що взаємодіють з сепаратистами в Україні, а ми знаємо, що це відбувається. Отже, вони продовжують брехати і тому санкції необхідно зберегти", - відзначив Коен.

Коен також поділився своїми враженнями від перебування на засіданні Гельсінської комісії два тижні тому, де "росіяни виступали проти всього, що складає американські цінності: справедливі вибори, вільна преса, права меншин, національні кордони та цілісність цих кордонів. Весь час вони були проти цього і практично кожного разу вони були одинокі, або, можливо, з Білоруссю, можливо, подеколи, з іншими країнами, наприклад, Вірменією, залишаючись в меншості".

"В той же час, Путін зустрічається з Трампом і в них все добре, настав новий день", - обурився конгресмен.

Поштовхом до розроблення законопроекту з посилення санкцій стали сумніви конгресменів стосовно можливих змін в політиці адміністрації президента Трампа, які могли б призвести до послаблення санкцій щодо Росії, а також, з іншого боку, переконання багатьох конгресменів в тому, що адміністрація Обами зробила недостатньо у відповідь на втручання Росії до президентських виборів в США.

"О, я не довіряю Трампу у тому, що стосується Росії. Я вважаю, що між Трампом та Росією відбувається щось дуже сумнівне, підозріле, і, вважаю, шкідливе для Сполучених Штатів, - сказав конгресмен Коен, - я вважаю, що ми маємо посилити санкції проти Росії. Росія втрутилась до наших демократичних процесів і, гадаю, вплинула на результат виборів, завдавши великої шкоди людям, яких я представляю і, думаю, країні загалом".

"Я однозначно підтримаю законопроект з посилення санкцій. Все свідчить про те, що уряд Росії втручався до наших виборів і намагався допомогти пану Трампу, а ми не можемо цього дозволяти", - зазначив Недлер

Якщо законопроект буде затверджено Палатою представників, його має затвердити Сенат, після чого, він надійде на підпис президенту.

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