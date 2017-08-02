Сенатори закликають Трампа не зволікати з підписанням законопроекту про санкції щодо Росії

Дії президента здаються підозрілими деяким членам Конгресу, з огляду на повідомлення про зв’язки оточення Трампа з росіянами





Американські сенатори знову закликали президента Дональда Трампа без зволікання підписати законопроект про санкції щодо Росії, Ірану і Північної Кореї, схвалений обома палатами Конгресу минулого тижня.



Білий дім кілька разів давав зрозуміти, що президент має намір підписати законопроект, не уточнюючи, коли саме це станеться. При цьому законопроект вже призвів до заходів у відповідь з боку Москви.



«Це викликає стурбованість. Я не впевнений, що є якісь раціональні або обґрунтовані причини, чому він ще його не підписав, - сказав сенатор-демократ Мартін Гайнрік, член комітету з розвідки, який розслідує російське втручання у вибори в США минулого року.

«Адміністрації вже давно потрібно було надіслати сигнал про те, що вони серйозно мають намір ставитися до Росії, як до супротивника, яким вона і є», - додав він.



Відповідаючи на запитання про можливу церемонію підписання законопроекту, республіканський сенатор Корі Ґарднер закликав президента Трампа «поспішити і провести її».



«Законопроект про санкції отримав величезну підтримку в Конгресі, - зазначив Ґарднер. - Я не думаю, що когось тут хвилює, як на нього відповість Росія. Ми хочемо, щоб Росія дотримувалася міжнародних законів і норми поведінки, чого ми від неї очікуємо».



На брифінгу в Білому домі у вівторок прес-секретар Сара Сандерс підтвердила, що Трамп поки що не підписав законопроект, але наполягала, що він це зробить.



«Його ніщо не утримує, - сказала Сандерс. – Проходить процес перевірки, правовий процес. Все це триває, Трамп підпише законопроект, і ми повідомимо про це».



Будь-які зволікання президента щодо підписання законопроекту, спрямованого проти Москви, здаються підозрілими деяким демократам в світлі низки зв’язків найближчого оточення Трампа з росіянами, які набули широкого розголосу.



«Це нас непокоїть. Президент буквально перейшов від заяв про те, що ніякої змови не було, до позиції ‘ну і що?’ », - каже сенатор-демократ Рон Вайден.



«Адміністрація Трампа з самого початку не хотіла санкцій проти Росії. Те, що законопроект досі не підписаний, нагадує визнання провини, - заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі. – Опозиції з боку республіканців у Конгресі не було. Здавалося б, президент не повинен особливо роздумувати, і підписати його».



У той же час сенатори від обох партій попереджають, що так чи інакше законопроект стане законом.



«Якщо він не підпише його, це буде найшвидше подолання вето в історії», - заявив сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.

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