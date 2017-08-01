Комісія при Трампі просить запровадити у США надзвичайний стан

Якщо ця пошесть ще не торкнулась вашої родини, незабаром вона вас торкнеться - якщо не вдатися до дій

Президентська комісія з боротьби з наркозалежністю та кризою споживання опіоїдів у США закликала Дональда Трампа оголосити у країні надзвичайний стан через зловживання опіоїдами. Відповідне звернення міститься у документі оприлюдненому на сайті Білого дому.

"Оголосіть надзвичайний стан у відповідності до закону про службу охорони здоров'я, або закону про надзвичайні ситуації (Stafford Act - прим. ГА). Щодня приблизно 142 американці гинуть внаслідок цієї кризи, кожні три тижні США втрачають стільки ж життів, як у результаті терористичного нападу на Америку 11-го вересня 2001-го року", - йдеться у звіті Комісії.

Звіт наводить наступні дані:

- внаслідок передозування у США гине більше людей, ніж від вогнепальної зброї та автомобільних аварій разом узятих;

- американці споживають більше опіоїдів, ніж будь-яка інша країна світу;

- у 2015-му році у США було загалом виписано стільки опіоїдів, що кожен американський громадянин міг би протягом трьох тижнів безперервно їх споживати;

- з 1999-го року кількість передозувань у США збільшилась вчетверо;

- У 2015-му році 27 мільйонів американців заявили, що вживають заборонені наркотичні препарати, або зловживають препаратами доступними за приписом лікаря;

- 40% людей, які зловживають наркотиками, мають психічні недуги.

Документ відзначає, що оголошення президентом надзвичайного стану через епідемію зловживання опіоїдами надасть Адміністрації США змогу піти на рішучі кроки та "примусить Конгрес зайнятись фінансуванням ініціатив спрямованих на подолання епідемії та дасть виконавчій владі ще більше можливостей боротися із втратою життів американців"

Комісія також відзначає, що американська громадськість має усвідомити простий факт - "Якщо ця пошесть ще не торкнулась вашої родини, незабаром вона вас торкнеться - якщо не вдатися до дій".

Комісія також закликала президента розширити доступ громадян США, на яких поширюється державна програми безоплатної медицинської допомоги (Medicaid - прим. ГА), до лікування від наркозалежності - звертає увагу видання The New York Times - Білий дім також закликають розширити доступ до препаратів, які використовуються при лікування залежності від опіоїдів.

"Ви потрібні нашій країні, пане президент. Ми знаємо, що ви глибоко стурбовані цією проблемою. Ми також знаємо, що ви використаєте вашу владу, щоб вирішити проблеми нашої країни", - звернулись до президента США упорядники доповіді.

Ми є свідками епідемії невігластва та забобон, жертвами яких стають невинні пацієнти, які лишень використовують опіоїди

Помітна частина лікарів у США відзначає, що боротьба із зловживанням ліками, які відпускаються за приписом, їх незаконним перепродажем та ін. не повинна призвести до обмеження пацієнтів, яким реально необхідні знеболювальні препарати.

"Ми є свідками епідемії невігластва та забобон, жертвами яких стають невинні пацієнти, які лишень використовують опіоїди", - твітував у липні доктор Томас Кляйн, один із критиків тези (також включеної до звіту Комісії - прим. ГА) про те, що опіоїдну кризу у США спричинила практика їх широкого передписування лікарями.

"Прикро бачити, як страждають старенькі та інваліди", - твітує один із коментаторів.

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