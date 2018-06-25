Столтенберґ не проти зустрічі Трампа й Путіна

Ймовірна зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна відповідатиме політиці НАТО.

Ми зберігаємо подвійний підхід: потужне стримування і оборона й поєднані з політичним діалогом

Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберґ​ заявив у понеділок перед зустріччю Ради ЄС. "НАТО вірить у діалог з Росією, ми зберігаємо подвійний підхід: потужне стримування і оборона й поєднані з політичним діалогом", - сказав генсек.

За його словами, Росія залишається сусідом НАТО, з яким потрібно говорити, намагаючись покращити з нею відносини. Але, якщо у близькому майбутньому покращити відносини не вдасться, Альянсові важливо "управляти складними відносинами з Росією".

"Тобто, маємо більший тиск, більше військової присутності, більше військових навчань, які проводять близько до наших кордонів. І мусимо переконатись, що їх не проводять з ризиком інцидентів, і, якщо ризики виникатимуть, то залишатимуться під контролем", - підкреслив Столтенберґ.

За словами генсека Альянсу, діалог особливо необхідний в умовах посиленого тиску. "За останні два роки НАТО вдалось провести сім зустрічей Ради НАТО-Росія. З 2014 по 2016 не було жодної зустрічі цієї ради, але з того часу ми мали зустрічі, присвячені ситуації в Україні, зменшенню ризиків, прозорості у військовій царині, обопільні брифінги про проведення військових навчань. Тож, на мою думку, зустріч президентів Трампа й Путіна стане лише частиною цього діалогу".

Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями, планує зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним вже у липні.

Ймовірно, це станеться в Австрії в рамках європейського візиту Трампа для участі в саміті НАТО в Брюсселі, пише The New York Times.

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Джерело: https://novyny.online.ua/798903/mi-zberigaemo-podviyniy-pidhid-gensek-nato-prokomentuvav-zustrich-trampa-ta-putina/

зустріччю Ради ЄС

Джерело: https://novyny.online.ua/798903/mi-zberigaemo-podviyniy-pidhid-gensek-nato-prokomentuvav-zustrich-trampa-ta-putina.