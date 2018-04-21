Стан прав людини в Україні – оцінка Держдепартаменту США за 2017 рік

В Україні тривають серйозні порушення прав людини, а також зловживання, пов'язані з корупцією у владі і цензурою.

Про це йдеться в щорічній доповіді Державного департамент США про стан прав людини в світі.

Читайте детальніше: США закликають Росію негайно припинити окупацію Криму і порушення прав людини на Донбасі - доповідь Держдепу

Автори звіту зазначають, що найбільш суттєвими проблемами щодо прав людини в Україні є незаконні страти і політично мотивовані зникнення в контексті конфлікту на Донбасі.

Вони вказують на тортури і жорстокі та небезпечні для життя умови в тюрмах і місцях затримання, довільні арешти і затримання та відсутність незалежних судів.

Очолювані Росією сили на Донбасі причетні до політично мотивованих зникнень, тортур та незаконних затримань

Серед основних зловживань в Україні автори доповіді називають «широкопоширену корупцію на урядовому рівні, цензуру, блокування веб-сайтів, нездатність уряду залучити до відповідальності винуватців насильства проти журналістів і активістів боротьби з корупцією, а також насильства проти етнічних меншин та осіб ЛГБТ-спільноти».

«Очолювані Росією сили на Донбасі причетні до політично мотивованих зникнень, тортур та незаконних затримань; обмеження свободи слова, зібрань та асоціацій; обмеження пересування через лінію розмежування в східній Україні; та обмеження надання гуманітарної допомоги».

Очолювані Росією сили на Донбасі причетні до політично мотивованих зникнень, тортур та незаконних затримань

Серед найбільш суттєвих порушень прав людини в окупованому Росією Криму в Держдепі називають політично мотивовані зникнення, тортури та обмеження асоціацій.



У звіті також згадується, що уряд не вживає належних заходів для переслідування або покарання більшості чиновників-корупціонерів, внаслідок чого панує атмосфера безкарності.

За словами авторів доповіді Державного департаменту, правозахисні організації та ООН звертають увагу на брак відповідних розслідувань порушень прав людини, скоєних урядовими силами безпеки, зокрема, звинувачень у катуваннях, зникненнях, свавільних арештах та інших порушень, ймовірно вчинених Службою безпеки України. Досі, як зазначається в доповіді, винуватців розстрілів на Євромайдані у 2014 не притягнуто до судової відповідальності.

Державний департамент США також представив окремий розділ про порушення прав людини в Криму.



При цьому автори доповіді наголошують, що розслідування можливих порушень прав людини як в Криму, так і на Донбасі залишалися неповними через недостатній контроль українського уряду на цих територіях, а також відмови Росії і очолюваних нею сил розслідувати звинувачення у зловживаннях.

Під час презентації звіту, виконувач обов’язків державного секретаря США Джон Салліван торкнувся питання України та дій Росії в Криму та на Донбасі.

«Уряд Росії надалі брутально придушує інакодумство і громадянське суспільство, вторгається на територію сусідніх країн і підриває суверенність країн Заходу. Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму і покласти край порушенням, скоєним очолюваними російськими силами бойовиками на Донбасі», – сказав він.

Дивіться також: Чи протримається економіка України без кредиту МВФ у разі провалу антикорупційних реформ?