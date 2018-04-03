Таємне доручення: Мюллер має повноваження розслідувати дії Манафорта в Україні

В таємному дорученні, виданому заступником міністра юстиції США Родом Розенстіном, передбачені повноваження спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України.

Ці повноваження передбачено на додаток до повноважень розслідувати можливу змову кампанії Трампа з російськими посадовцями з метою втрутитись до виборів 2016 року. Про це йдеться в документах поданих до суду, повідомляє The Wall Street Journal.

Таємне доручення Розенстіна було заявлене в документах поданих до суду командою прокурора Мюллера для того, щоб довести правову вагу звинувачень. висунутих проти Манафорта у ряді злочинів, що включають намір вчинити відмивання коштів, діяльність в якості іноземного агента без відповідної реєстрації.

Манафорт заперечує ці звинувачення. Юристи Манафорта заявляли, що повноваження Мюллера обмежуються основною справою: можливим втручанням Росії до виборів і зв’язками Кремля з кампанією Трампа.

В поданих до суду в понеділок документах, прокурори заявляють, що мають широкі повноваження на проведення слідства і що формулювання доручення чітко вказують на розслідування звинувачень, пов’язаних з роботою Манафорта в Україні.

Манафорт працював в якості політичного консультанта колишнього президента України Віктора Януковича, якого спеціальний прокурор називає "підтримуваним Росією українським політиком". Манафорт також вів справи з впливовим російським олігархом.

В серпневому роз’ясненні до повноважень, Мюллер дозволив Манафорту займатись розслідуванням будь-яких справ, "що пов’язані з виплатами, які він отримував від уряду України до та протягом перебування президента Віктора Януковича при владі".

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