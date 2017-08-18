Розкол між Трампом і його Респубілканською партією – безпрецедентний

Президент розкритикував двох сенаторів, а третій засумнівався в компетентності Трампа





Розкол між президентом Дональдом Трампом і його власною партією далі поглибився, коли Трамп публічно розкритикував двох сенаторів-республіканців, а інший сенатор від його партії поставив під сумнів врівноваженість і компетентність президента.



Об'єктами критики президента цього разу стали сенатори Ліндсі Ґрем з Південної Кароліни і Джефф Флейк з Аризони.



Ґрем, який в минулому балотувався в президенти, звинуватив Трампа в розпалюванні напруженості в суспільстві своїми коментарями про расові протести в Шарлотсвіллі, штат Вірджинія.



«Той, хто шукає реклами - Ліндсі Ґрем - помилково заявив, ніби я сказав, що між ККК, неонацистами і білими націоналістами існує моральна еквівалентність», - написав Трамп в своєму Twitter, назвавши таку характеристику «огидною брехнею».





Флейк, що є членом Юридичного комітету Сенату, викликав гнів президента, написавши у своїй новій книзі, що республіканці, піддавшись трамповській «політиці злоби», зрадили свої принципи.



Трамп в Twitter фактично підтримав суперника Флейка на «праймеріз» 2018 року Келлі Ворд, заявивши, що у нинішнього сенатора «слабкі позиції з питань кордонів та злочинності» і він не приносить ніякої користі в Сенаті.





На думку деяких, твіти та недавні заяви Трампа красномовно демонструють стан відносин між президентом і Республіканською партією, заснованої в 1854 році.



Що найбільш примітно, Трамп виявляється все більше ізольований від лідерів Конгресу, де обидві палати контролюють республіканці.



Виступаючи в четвер у бізнес-клубі Чаттануги в своєму рідному штаті Теннессі, сенатор-республіканець Боб Коркер закликав до «радикальних змін» в Білому домі, щоб уникнути «великої біди».



«Президент поки що не зміг продемонструвати ні врівноваженість, ні компетентність, які йому потрібно проявити, щоб домогтися успіху», - сказав Коркер.



Жоден з конгресменів-республіканців не виступив по телебаченню на захист реакції Трампа на расові заворушення.



«Розкол між президентом і Республіканською партією не схожий ні на один відомий мені приклад в американській історії», - зазначив ад'юнкт-професор Університету Пеппердайна Тед Макаллістер.



За словами історика, один з перших президентів США Джон Адамс, а також його син президент Джон Квінсі Адамс, «стикалися з серйозними викликами з боку своїх партій, які перешкодили їм добитися великих результатів в чому б то не було», а у президента Ендрю Джонсона був схожий досвід з Конгресом за часів Реконструкції, проте «ця паралель не дуже сильна».



Макаллістер, який часто виступає з лекціями про консерватизм в США, вважає, що Трампа привели до влади люди, які хотіли аутсайдера, але не мали вибору серед кандидатів від третіх партій.



«Республіканською партією, як і раніше, керують ті, хто вірить в стару ідеологію 1980-х років, і чиї власні інтереси пов'язані з політикою і політичним устроєм, що виникли під час цієї нової епохи глобалізації, - відзначає історик. - Республіканська партія зараз не здатна відійти від цього зв'язку, так що вона, в силу своїх особливостей, влаштована таким чином, щоб відкидати бунтаря. Тим часом, Трамп знаходить спільну мову з тими, хто за нього голосували, лише будучи бунтарем».



Деякі політичні оглядачі переконані, що Трамп не може і не буде змінюватися, і це може призвести до серйозних наслідків як для нього, так і для партії.

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