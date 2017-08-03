Президент США: відносини з Росією - на безпрецедентно низькому і небезпечному рівні

Дональд Трамп звинуватив Конгрес в створенні цієї ситуації





Президент США Дональд Трамп заявив в четвер, що відносини Вашингтона з Росією «знаходяться на безпрецедентно низькому і дуже небезпечному рівні», звинувативши Конгрес в створенні цієї ситуації.





Трамп виступив з цією заявою в Twitter на наступний день після того, як він підписав закон про санкції щодо Росії. Москва заявила, що цей крок рівнозначний оголошенню повноцінної торговельної війни і кладе край надіям на поліпшення відносин з адміністрацією Трампа.



Минулого тижня Конгрес переважною більшістю голосів eхвалив законопроект про санкції, практично не залишивши Трампу іншого вибору, окрім як підписати його, хоча президент давно висловлював бажання налагодити відносини з Росією.



У середу він підписав законопроект, однак рішуче розкритикував його. За словами Трампа, закон, що дає Конгресу право перешкодити йому пом'якшити санкції щодо Росії, обмежує повноваження президента формувати зовнішню політику на власний розсуд.



«Наші відносини з Росією виявилися на безпрецедентно низькому і дуже небезпечному рівні. Дякуйте Конгресу - тим же людям, які навіть не можуть вирішити питання з охороною здоров'я», - написав Трамп, маючи на увазі чергову невдалу спробу республіканців провести через Сенат законопроект про охорону здоров'я.

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