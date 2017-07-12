Трамп заявив, що Білий дім працює ідеально, а він сам не має часу на телевізор

Білий дім функціонує прекрасно, фокусується на питаннях медичного страхування, скорочення та реформи оподаткування і багатьох інших речах. У мене дуже мало часу дивитись телебачення

На хвилі скандалу довколо сина президента США Трампа-молодшого, який, на думку критиків президента, надав додатакові аргументи закидам про буцімто координацію між командою Трампа та Росією, президент США розповів про те, як працює Білий дім. Відповідна заява пролунала у Twitter.

"Білий дім функціонує прекрасно, фокусується на питаннях медичного страхування, скорочення та реформи оподаткування і багатьох інших речах. У мене дуже мало часу дивитись телебачення", - відзначив президент США у Twitter.

Критики президента та ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела у Білому домі, тривалий час наголошують, що президент США дуже багато часу приділяє перегляду телевізійних новин і гостро реагує на них.

Як відомо, у середу Дональд Трамп-молодший оприлюднив листування, у якому він сам у 2016 році висловив зацікавлення в отриманні компрометуючих даних щодо Гілларі Клінтон, які походили б від уряду Росії. Оприлюднення листів відбулось на фоні публікацій видання New York Times, пов'язаних із цією ж темою.

Це найбільше полювання на відьом у політичній історії. Жалюгідно

Оприлюднені листи були сприйняті критиками президента як доказ того, що попередні заяви команди Трампа - про відсутність будь-яких контактів із Росією спрямованих та перемогу на виборах президента США - були неправдивими. Деякі коментатори також витлумачили листи як доказ буцімто змови виборчого штабу Трама із Росією.

Президент США зі свого боку похвалив сина за відкритість.

"Мій син Дональд Трамп добре вчинив вчора. Він відкритий, веде себе прозоро, і він невинний. Це найбільше полювання на відьом у політичній історії. Жалюгідно", - наголосив Дональд Трамп.

Прихильники президента натомість відначають, що бажання штабу Трампа отримати компрометуючі дані щодо Гілларі Клінтон, які могли би походити від Росії, нічим не відрізняється від співпраці Демократичної партії США із урядом України, спрямованої на отримання та публікації компрометуючих даних щодо колишнього члена виборчого штабу Трампа та екс-радника української "Партії регіонів" Пола Манафорта. Остання теза вперше прозвучала у США взимку, і з новою силою виринула на фоні чергового посилення скандалу навколо буцімто змови команди Трампа з Росією.

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