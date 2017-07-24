Єврокомісія готує відповідь США в разі посилення ними санкцій щодо Росії - Politico

Американський законопроект про санкції націлений на російські енергетичні, фінансові, залізничні, судноплавні, металургійні і гірничодобувні галузі

Європейська комісія планує завдати «протягом днів» удару по США, якщо будуть узгоджені можливі, нові санкції проти Росії, які можуть бути остаточно сформульовані до кінця місяця, і зробити європейські енергетичні та інші компанії уразливими до втручання США.

Законодавство про санкції націлене на російські енергетичні, фінансові, залізничні, судноплавні, металургійні і гірничодобувні галузі.

Про це пише Раян Гіт у статті «Брюссель готується завдати удару по США у відповідь на розширення російських санкцій», опублікованій на сайті видання Politico.

Республіканці і демократи в суботу повідомили про досягнення домовленості щодо законодавства про санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Палата представників повинна провести голосування щодо цього законопроекту у вівторок, 25 липня.

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Згідно з внутрішньою запискою, підготовленою для комісарів, яку бачило видання Politico, президент Комісії Жан-Клод Юнкер зокрема стурбований заходами, пов'язаними з енергетикою, які, на його думку, можуть бути несправедливо використані проти європейських енергетичних компаній.

У датованій 19 липня записці зазначається: «Заходи ризикують зруйнувати трансатлантичну єдність і єдність G7» щодо політики стосовно окупації Росією українського Криму. Законопроект надасть президенту США Дональду Трампу право накладати санкції на будь-яку компанію (у тому числі європейську), яка вносить вклад у розробку або дію трубопроводів для експорту енергоресурсів в Російській Федерації або в Європі, або бере участь в нафтових справах з російськими компаніями.

Найбільше постраждає газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини, який сам став джерелом політичних розбіжностей в ЄС, хоча в записці Єврокомісії говориться, що «насправді удар буде набагато більш масштабним». Німеччина і Австрія піддали гострій критиці запропоновані санкції в червні, звинувативши США в політизації своїх економічних інтересів у продажу поставок зрідженого природного газу в Європу, які будуть конкурувати з такими проектами, як «Північний потік-2» або «Південний газовий коридор».

Під загрозою також можуть опинитися нафтові і газові проекти в Каспійському морі, транзит газу через Україну і родовище Зохра біля берегів Єгипту – це через участь у них російських компаній.

Підхід Єврокомісії щодо пом'якшення наслідків санкцій буде розділений на три напрямки:

1) Домагатися публічної заяви від адміністрації США, подібної до тієї, яку президент Барак Обама подав у 2014 році, що надані повноваження не будуть використовуватися проти європейських компаній.

2) Використовувати «блокуючий статут ЄС», - постанову ЄС (Постанова Ради 2771/96), в якій ідеться про те, що будь-яке рішення, основане на екстериторіальних законах США, не може бути примусово здійснимим в ЄС.

3) Можливо застосувати у відповідь заходи Світової організації торгівлі.

Джерело Politico в Єврокомісії повідомило, що зміни, внесені в законопроект конгресменами в кінці минулого тижня, «набагато краще відповідають інтересам ЄС».

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