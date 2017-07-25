У Палаті представників у вівторок голосуватимуть щодо санкцій проти Росії, у Сенаті може бути затримка

Законопроект також обмежує повноваження президента скасовувати чи пом’якшувати санкції

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Коркер заявив, що оголошення про наявність угоди в справі законопроекту про розширення санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї було передчасним.

«Нам залишилося дещо доопрацювати» - сказав сенатор журналістам. Він додав, що розбіжності навколо законопроекту будуть скоро улагоджені, але не міг з певністю сказати, що голосування в Сенаті відбудеться перед початком серпневих канікул, тобто до кінця тижня.

Про це повідомляє СNBC.

Законопроект передбачає посилення санкції проти Росії за анекцію нею українського Криму і її агресиві дії в Україні та за втручання в американські вибори 2016 року.

Президент США Дональд Трамп вивчить законопроект про посилення санкцій проти Росії, а також подивиться, чи пропонує законопроект «кращу угоду» для американських громадян.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.



«Він (президент – ГА) збирається вивчити цей законопроект і подивиться на те, як буде виглядати остаточний продукт», - заявила Сандерс журналістам під час брифінгу на борту президентського літака.

Так прес-секретар відповіла на запитання журналістів про те, чи планує президент Трамп підписати законопроект.

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