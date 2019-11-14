Готель Trump International у Вашингтоні виставляють на продаж

Організація Трампа шукає інвесторів, готових придбати права на оренду готелю Trump International у Вашингтоні та підготувала з цією метою рекламну брошуру, повідомляє CNN.

Брошура у 46 сторінок перелічує такі переваги готелю, як велична архітектура, центральне розташування та спа із гімалайською сіллю, а також – можливість заробити на бізнесі, пов’язаному із закордонними урядами.

«Існує величезний потенціал для нового власника повністю капіталізувати на бізнесі, пов’язаним із урядом, після ребредингу майна», - цитує брошуру CNN.

Джерела Wall Street говорять, що організація сподівається продати лізингові права готелю, що містить 263 номери, за 500 мільйонів доларів.

Згідно з фінансовими звітами, готель, що було відкрито наприкінці 2016-го року, приніс президенту 80 мільйонів доларів прибутку. Але він також став підставою кількох судових позовів, які звинувачували президента у порушенні статті Конституції, яка забороняє отримання вигоди від іноземної держави під час перебування на посаді.

Існує величезний потенціал для нового власника повністю капіталізувати на бізнесі, пов’язаним із урядом, після ребредингу майна.

У брошурі йдеться про фінансові збитки, які зазнала Організація Трампа, якій належать права оренди, від відмови працювати із іноземними урядами.

Раніше організація Трампа повідомляла, що у 2017-му та 2018-му роках добровільно передала прибутки, отримані від іноземних урядів, у державну скарбницю.

«На відміну від інших готельних компаній, поки мій батько - президент США, ми взяли на себе добровільні обмеження і прийняли рішення не рекламувати та не шукати бізнес із іноземними урядами під час його перебування в уряді», - йдеться у заяві сина Дональда Трампа Еріка, оприлюдненій минулого місяця.

Втім продаж викликає занепокоєння, особливо якщо права викупить іноземець і це навіть може створити подальший конфлікт інтересів, оскільки Генеральну адміністрацію загальних служб очолює політичний призначенець Трампа, говорить Руді Мехрбені, експерт Центру Бреннана.

«Наразі між Білим домом та Адміністрацією загальних служб немає чіткого бар'єру, що може викликати питання про можливе набуття вигоди», - сказав він в інтерв’ю Голосу Америки.

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