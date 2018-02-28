Українці хочуть бути в Європі. Це, попри зусилля Кремля, засвідчать вибори – IRI

Перед виборами 2019 року Кремль намагатиметься впливати на настрої українців. "Україна має бути готовою до інтервенції Кремля", - заявив регіональний директор з питань Євразії неурядової американської організації International Republican Institute (IRI) Стівен Нікс в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Хоча до виборів ще рік, варто вже "уважно спостерігати за спробами інтегрувати соцмедіа, впливати на громадську думку, впливати на думки людей", - наголосив експерт.

Зараз непокоїть в основному період проведення кампанії, коли іноземні інтереси можуть впливати на громадську свідомість і те, як голосують люди. Це – величезний зсув в наголосі

"Раніше одним з основних питань було шахрайство на виборах, порушення законодавства про вибори у день голосування, процедури голосування та підрахунку голосів.

А от зараз непокоїть в основному період проведення кампанії, коли іноземні інтереси можуть впливати на громадську свідомість і те, як голосують люди. Це – величезний зсув в наголосі. Ми будемо приділяти увагу дню голосувань, але все більше уваги будуть приділяти періоду кампанії", - наголосив Нікс.

Велика кількість українців не визначились зі своїми політичними вподобаннями. "Близько 40% не вирішили, за кого вони б голосували на парламентських виборах, якщо б вибори відбулись сьогодні. Я вважаю, це через те, що до виборів ще рік, а також через нетерплячість", - зауважив дослідник спираючись на опитування IRI.

Визнаймо, що Україна знаходиться у війні з іноземною силою, щодня тривають бойові дії, економіка страждає в результаті війни, люди сильно страждають і потрібен час, щоб відновитись від травми і економічного впливу війни.

"Визнаймо, що Україна знаходиться у війні з іноземною силою, щодня тривають бойові дії, економіка страждає в результаті війни, люди сильно страждають і потрібен час, щоб відновитись від травми і економічного впливу війни.

Нас надихає, що уряд США зараз надає Україні оборонну зброю, але є ряд питань, з якими бореться уряд, і люди хотіли б, щоб все просувалось швидше і, вважаю, тому маємо такі результати опитування", - поділився своїми міркуваннями експерт.

Велику роль в запобіганні маніпуляціям громадською думкою мають відігравати неурядові організації. «Неурядові організації мають бути насторожі стосовно іноземних впливів, вони можуть бути гарними контролерами».

Неурядові організації в Україні є потужними і можуть ефективно виявляти спроби Росії впливати на вибори, наголошує дослідник. "Я переконаний, що неурядові організації в Україні дуже потужні. Коли ви дивитесь на регіон і, пам’ятайте, IRI працює в багатьох країнах колишнього Радянського Союзу, я б сказав, що Україна справді є однією з найсильніших країн, бо має енергійний неурядовий сектор, що заслуговує на довіру".

Опитування IRI засвідчують, що українці підтримують європейський вибір своєї країни. "Я – оптиміст стосовно цих виборів, - наголосив Нікс, - українці бачать своє майбутнє в Європі, тому, думаю, це відобразиться на голосуванні, і люди підтримають проєвропейські партії. Це те, чого хочуть люди. Вони говорять про це знову й знову. Таким буде і результат цих виборів", - вважає Нікс.

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