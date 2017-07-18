Трамп закликає «наймати американців», але кількість віз для іноземних сезонних працівників збільшили

Підприємства мусять насамперед довести, що без такої іноземної робочої сили їх бізнес зазнає безповоротної шкоди

Уряд США у понеділок відкрив шлях для в’їзду в країну додатковій кількості іноземних працівників за програмою тимчасових сезонних віз Н-2В. У той самий час президент Дональд Трамп відкрив тиждень «Зроблено в Америці» і пообіцяв захищати американських робітників.

Прихильники суворіших обмежень на імміграцію піддали критиці видачу додаткових американських віз, кажучи, що ці роботи повинні виконувати американці.

Трамп, колишній нью-йоркський будівельний магнат, який покладався саме на робочу силу з-за кордону у своїх готелях та курортах, у ході передвиборчої кампанії обіцяв відновити американські робочі місця. У понеділок він представив у Білому домі товари «зроблені в Америці» і палко захищав свою політику «Америка понад усе».

«Ми захищатимемо наші компанії і, мабуть найважливіше, наших працівників. Ясно настав час на нову політику, яка основана на двох простих правилах: ‘Купуй американське. Наймай американців’», - заявив президент Трамп.

Федеральні чиновники заявили про нестачу кваліфікованих американських робітників, які готові виконувати певні тимчасові несільськогосподарські роботи.

У результаті цього, уряд США дозволить видачу додаткових 15 тисяч віз для тимчасових сезонних робітників, що має на меті допомогти американським підприємствам, яким загрожують безповоротні збитки через дефіцит такої робочої сили, - йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ).

«Як доказ відданості адміністрації справі підтримки американських підприємств, МВБ вдалося до такого одноразового збільшення встановленої Конгресом щорічної кількості виданих віз», - заявив міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі.

Конгрес первісно встановив ліміт на сезонні візи у 66 тисяч для фінансового року, який кінчається 30 вересня. Відтак у травні законодавці дали Келлі повноваження схвалювати до 70 тисяч додаткових тимчасових віз, закликавши його видати стільки віз, скільки він уважатиме потрібно.

Президент організації NumbersUSA, яка підтримує контроль над імміграцією, Рой Бек заявив, що це рішення «загрожує відвернути тенденцію повідомлень, які надходять з різних частин країни, про те, що працедавці важче працюють і підвищують зарплати для того, щоб успішно вербувати більшу кількість непрацюючих американців для менш кваліфіковані праці.

За словами Бека це, ще один приклад того, як адміністрація і Конгрес не виконують обіцянку кампанії Трампа - «американські працівники перш за все».

Візи надаватимуться за програмою H-2B, яка була введена урядом США з метою залучення достатньої кількості низькооплачуваних тимчасових працівників для виконання несільськогосподарських робіт в американських підприємствах.

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