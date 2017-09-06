В ЄС вирішили продовжити санкції щодо Росії через загрозу суверенітетові України

Посли Європейського Cоюзу у середу вирішили на півроку продовжити дію санкцій, запроваджених проти Росії через загрозу суверенітетові України.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

«Посли ЄС вирішили продовжити замороження рахунків і візові обмеження для 149 посадовців, представників Росії і сепаратистів, а також для 38 організацій», – написав кореспондент Радіо Свобода у Twitter.

Напередодні він повідомляв, що в ЄС планують внести у список санкцій проти Росії підприємство «Кримські морські порти», що діє на території анексованого Криму.

Підприємство «Кримські морські порти» було створене в березні 2014 року і підконтрольне російському «Мінтрансу» Криму. В структурі підприємства головним чином зосереджені місцеві порти – Керченський, Феодосійський, Ялтинський, Євпаторійський, а також Керченська поромна переправа.

Рада ЄС 13 березня продовжила на півроку обмежувальні заходи, впроваджені Євросоюзом через порушення або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Діють ці санкції до 15 вересня 2017 року.

Ці обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року як реакція Європейського Союзу на кризу в Україні.

Крім того, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади, а також проти цілих кількох галузей російської економіки були запроваджені ще кілька пакетів санкцій, які продовжуються окремо.

Схожі санкції запровадили також США й інші країни «Великої сімки» і деякі інші держави.

Дивіться також: Путін намагається відбити бажання Трампа ухвалити рішення щодо озброєння України - Пайфер