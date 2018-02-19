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Трамп підтримує посилення перевірок тих, то купує зброю в США

  • Голос Америки
президент Трамп під час відвідування лікарні у Флориді

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку двопартійним зусиллям з покращення національної системи перевірок, що передують купівлі зброї.

«Хоча обговорення триває і зміни розглядаються, президент підтримує зусилля з покращення федеральних перевірок тих, хто купує зброю», - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Заклики до посилення контролю над обігом зброї в США лунають після стрілянини у школі штату Флорида, де загинуло 17 людей.

Декілька днів тому у цей навчальний заклад увірвався 19-ти річний нападник, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і відкрив вогонь по учнях та вчителях.​

Студенти, які вижили під час нападу закликають провести ходу до Вашингтона з вимогою внести зміни до правил, що регулюють обіг зброї в США.

Портестувальники закликають до реформи правил обігу зброї в США, Флорида
Портестувальники закликають до реформи правил обігу зброї в США, Флорида

Вийшовши на вулиці, активісти закликають уряд штату Флорида до посилення законів щодо володіння, збереження та купівлі вогнепальної зброї.

"Якщо наш уряд здатен тільки висловлювати співчуття та надсилати нам свої молитви – то настав час для нас робити зміни, яких ми усі прагнемо", - каже учасниця мітингу школярка Емма Ґонзалес.

"Мова йде про захист наших дітей", - каже інша учасниця мітингу Ґрейс Соломон.

В спілкуванні з пресою, Сандерс заявила, що Трамп говорив з сенатором-демократом Крисом Мерфі та сенатором-республіканцем Джоном Корніном, які в листопаді стали співавторами законопроекту, що вимагає від державних установ частіше звітувати про порушення, які є підставою для заборони тій чи іншій особі купувати зброю.

Дивіться також: ​У Флориді, після стрілянини у школі, проходять масові демонстрації. Відео

У Флориді, після стрілянини у школі, проходять масові демонстрації. Відео
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У Флориді, після стрілянини у школі, проходять масові демонстрації. Відео

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