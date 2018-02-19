Трамп підтримує посилення перевірок тих, то купує зброю в США

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку двопартійним зусиллям з покращення національної системи перевірок, що передують купівлі зброї.

«Хоча обговорення триває і зміни розглядаються, президент підтримує зусилля з покращення федеральних перевірок тих, хто купує зброю», - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Заклики до посилення контролю над обігом зброї в США лунають після стрілянини у школі штату Флорида, де загинуло 17 людей.

Декілька днів тому у цей навчальний заклад увірвався 19-ти річний нападник, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і відкрив вогонь по учнях та вчителях.​

Студенти, які вижили під час нападу закликають провести ходу до Вашингтона з вимогою внести зміни до правил, що регулюють обіг зброї в США.

Вийшовши на вулиці, активісти закликають уряд штату Флорида до посилення законів щодо володіння, збереження та купівлі вогнепальної зброї.

"Якщо наш уряд здатен тільки висловлювати співчуття та надсилати нам свої молитви – то настав час для нас робити зміни, яких ми усі прагнемо", - каже учасниця мітингу школярка Емма Ґонзалес.

"Мова йде про захист наших дітей", - каже інша учасниця мітингу Ґрейс Соломон.

В спілкуванні з пресою, Сандерс заявила, що Трамп говорив з сенатором-демократом Крисом Мерфі та сенатором-республіканцем Джоном Корніном, які в листопаді стали співавторами законопроекту, що вимагає від державних установ частіше звітувати про порушення, які є підставою для заборони тій чи іншій особі купувати зброю.

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