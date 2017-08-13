Озброєнний чоловік погрожував розстрілом членам моніторингової місії ОБСЄ біля Станиці Луганської

Озброєнний чоловік погрожував розстрілом членам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ біля мосту на південь від Станиці Луганської - пр це йдеться у заяві СММ ОБСЄ.

"13 серпня о 9:45 патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ знаходився з південної сторони від зламаної частини пішохідного моста на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської (16 км на північний схід від Луганська), поруч з передовою позицією "ЛНР2 всередині зони розведення", - йдеться у заяві.

"У той час, як патруль СММ моніторив перетин цивільним населенням дерев'яних пандусів, до них підійшов неозброєний чоловік у військовому одязі та заговорив з СММ, але учасники патруля не могли його повністю зрозуміти, оскільки він говорив ламаною російською мовою з сильним акцентом, схожим на північнокавказький.

Він відійшов від патруля, але через дві хвилини повернувся зі штурмовою гвинтівкою (вид АК) і, з чрезмірними рухами, встановив магазин гвинтівки, відключив запобіжник і направив на патруль приблизно з відстані трьох метрів. Також були присутні двоє неозброєнних чоловіків у військовому одязі.

Озброєний чоловік жестом наказав своєю гвинтівкою патрулю рухатися, голосно говорячи (російською): "Ви всі шпигуни. Нічого вам ходити біля наших позицій. Вам взагалі нічого тут робити. Забирайтеся звідси. Рахую до трьох і, якщо ви не підете, то буду стріляти".

Потім він почав рахувати, стверджують у СММ ОБСЄ.

"Глава патруля місії перервав рахунок, заявивши, що патруль поїде. Спостерігачі СММ негайно повернулися до двох бронемашин, які були припарковані на південь від моста і залишили цей район. Місія поінформувала про інцидент Спільний центр з контролю та координації", - йдеться у заяві ОБСЄ.



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