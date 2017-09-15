ЄС продовжив санкції проти Посла Росії в США, російських посадовців та ОРДЛО

14 вересня міністри внутрішніх справ 28 країн ЄС вирішили продовжити замороження активів та заборону на подорожі для російських посадовців та керівників ОРДЛО до травня 2018 року.

В санкційному переліку залишився новий посол, призначений Росією до США – Анатолій Антонов. Йому заборонено в'їзд до ЄС та Канади. Антонов перебуває в Вашингтоні з 31 серпня. Він є в санкційному переліку ЄС та Канади, але не США.

В переліку 140 осіб та 38 організацій, йдеться в офіційному повідомлення ЄС. В переліку, зокрема, є російські високопосадовці: віце-прем’єр міністр Росії Дмітрій Рогозін, Голова збройних сил Валерій Герасімов та телеведучий Дмітрій Кисельов.

З переліку було усунено чотирьох сепаратистів, які померли з часу останнього поновлення санкцій. Також в результаті злиття трьох компаній, їх було усунуто з переліку, натомість додатно новоутворену компанію – «Кримські мориські порти».

В заяві Європейської Ради йдеться, що оцінка ситуації в Україні показала, що «передумови для зміни санкційного режиму відсутні».

Замороження активів та заборону на візи було введено ЄС в березні 2014 року. Санкції спрямовані проти відповідальних за дії з порушення територіальної цілісності України.

Інші заходи ЄС у відповідь на кризу в Україні включають:

Економічні санкції проти окремих галузей економіки Росії. В дії до 31 січня 2018 року

Обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя, що діють на території півострова. В дії до 23 червня 2018 року.

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